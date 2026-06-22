कहीं आप भी किचन के स्लैब पर तो नहीं काटते हैं सब्जियां? घर में कलह-क्लेश को दे रहे हैं न्योता

वास्तु अनुसार रसोई की देखभाल

रसोई घर की दिशा और व्यवस्था पर भी ध्यान दें। हमेशा साफ-सुथरा रखें। इन छोटी-छोटी आदतों को अपनाकर आप ना सिर्फ अपनी रसोई को ऊर्जा केंद्र बना सकते हैं, बल्कि पूरे घर का माहौल सकारात्मक और खुशहाल रख सकती हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।