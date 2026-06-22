Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

कहीं आप भी किचन के स्लैब पर तो नहीं काटते हैं सब्जियां? घर में कलह-क्लेश को दे रहे हैं न्योता

रसोई घर को वास्तु शास्त्र में घर का ऊर्जा केंद्र माना जाता है। यहां बनने वाला भोजन सिर्फ शरीर को पोषण नहीं देता, बल्कि पूरे घर के माहौल और परिवार के मन पर भी गहरा असर डालता है। छोटी-छोटी आदतें, जैसे सब्जी काटने का तरीका, भी इस ऊर्जा को प्रभावित करती हैं।

Navaneet RathaurJun 22, 2026 03:00 pm IST
1/8

किचन स्लैब पर सब्जियां काटना

कई लोग जल्दबाजी में सीधे किचन स्लैब पर सब्जियां काट लेते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार यह आदत घर में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अगर आप भी किचन के स्लैब पर ही रखकर सब्जियां काट रहे हैं, तो ऐसा करना बंद कर दीजिए। आइए जानते हैं इस गलती से होने वाले नुकसान के बारे में।

2/8

रसोई की ऊर्जा पर स्लैब का प्रभाव

किचन स्लैब आमतौर पर पत्थर या ग्रेनाइट का बना होता है। यह सतह ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता रखती है। जब आप सीधे स्लैब पर चाकू चलाते हैं, तो कटाव की क्रिया से उत्पन्न ऊर्जा सीधे स्लैब में समा जाती है। धीरे-धीरे यह ऊर्जा भारी और नकारात्मक हो जाती है। इससे रसोई का वातावरण भारी महसूस होने लगता है और पूरे घर पर इसका असर पड़ता है।

3/8

चाकू की क्रिया और नकारात्मक ऊर्जा

चाकू विभाजन और अलगाव का प्रतीक है। जब यह सीधे स्लैब पर चलता है, तो कटाव की ऊर्जा बिना किसी रोक-टोक के रसोई में फैल जाती है। इससे घर के सदस्यों के बीच छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। कई बार लोग इसे थकान या दिनचर्या का हिस्सा समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यह धीरे-धीरे परिवार के रिश्तों और शांति को प्रभावित करता है।

4/8

कलह-कलेश क्यों बढ़ता है?

स्लैब पर सीधे कटिंग करने से रसोई की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ती है। इससे घर में तनाव, झगड़े और असामंजस्य बढ़ने लगता है। महिलाएं अक्सर इसे सामान्य समझ लेती हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, यह आदत घर की खुशहाली को चुपके-चुपके नुकसान पहुंचाती है। ऊर्जा का यह असंतुलन परिवार के निर्णय लेने की क्षमता और आपसी संबंधों पर भी असर डालता है।

5/8

कटिंग बोर्ड का उपयोग क्यों जरूरी है?

सब्जी काटने के लिए लकड़ी या उपयुक्त सामग्री का कटिंग बोर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। यह बोर्ड एक सुरक्षा कवच का काम करता है, जो कटाव की ऊर्जा को सीधे स्लैब तक पहुंचने से रोकता है। इससे रसोई का ऊर्जा संतुलन बना रहता है और घर का वातावरण हल्का और सकारात्मक रहता है। नियमित रूप से बोर्ड का उपयोग करने से कलह-कलेश की संभावना काफी कम हो जाती है।

6/8

सही तरीके से सब्जी काटने के फायदे

कटिंग बोर्ड पर सब्जी काटने से ना सिर्फ रसोई साफ-सुथरी रहती है, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और समझ बढ़ती है। महिलाओं को कम थकान महसूस होती है और मन शांत रहता है। छोटी-छोटी आदतें बदलने से पूरे घर का माहौल बेहतर हो जाता है।

7/8

रसोई को सकारात्मक रखने के अन्य उपाय

रसोई को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। चाकू को एक निश्चित स्थान पर रखें। रसोई में ज्यादा देर तक गंदा बर्तन ना छोड़ें। हल्का और सात्विक भोजन बनाने की आदत डालें। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा अपने आप कम हो जाती है।

8/8

वास्तु अनुसार रसोई की देखभाल

रसोई घर की दिशा और व्यवस्था पर भी ध्यान दें। हमेशा साफ-सुथरा रखें। इन छोटी-छोटी आदतों को अपनाकर आप ना सिर्फ अपनी रसोई को ऊर्जा केंद्र बना सकते हैं, बल्कि पूरे घर का माहौल सकारात्मक और खुशहाल रख सकती हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Vastu Tips Vastu Shastra
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणकहीं आप भी किचन के स्लैब पर तो नहीं काटते हैं सब्जियां? घर में कलह-क्लेश को दे रहे हैं न्योता