Vastu Tips: झाड़ू से साफ करते हैं अपना बेड? मां लक्ष्मी के नाराज होने से बढ़ेगी परेशानी, खत्म हो जाएगी घर की खुशहाली

तुरंत बदल दें ये गलत आदत

बिस्तर को झाड़ू से साफ करने की आदत छोटी लगती है, लेकिन इसका वास्तु पर गहरा असर पड़ता है। अगर आप भी यह गलती कर रहे हैं, तो आज से इसे बदल दें। साफ-सुथरे और व्यवस्थित बेडरूम से मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।