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Vastu Tips: झाड़ू से साफ करते हैं अपना बेड? मां लक्ष्मी के नाराज होने से बढ़ेगी परेशानी, खत्म हो जाएगी घर की खुशहाली

कई लोग सुबह उठकर सीधे झाड़ू से बेड साफ कर देते हैं, जो वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। बिस्तर आराम और सुख का स्थान है, जबकि झाड़ू नकारात्मक ऊर्जा और गंदगी निकालने का साधन। दोनों को एक साथ जोड़ने वास्तु दोष बढ़ता है और मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। आइए जानते हैं झाड़ू से बेड साफ करने के नुकसान।

Navaneet RathaurMay 04, 2026 05:17 pm IST
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बेड को झाड़ू से साफ करने से वास्तु दोष

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बिस्तर को झाड़ू से साफ करना गंभीर वास्तु दोष पैदा करता है। बेड पर सोने वाले व्यक्ति की नींद, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। झाड़ू नकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा करती है। जब इसे बेड पर इस्तेमाल किया जाता है, तो वह नकारात्मकता व्यक्ति के आसपास फैल जाती है। इससे घर में अशांति, आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ने लगती हैं।

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मां लक्ष्मी क्यों नाराज होती हैं?

मां लक्ष्मी सुख, समृद्धि और शुद्धता की देवी हैं। बेड को झाड़ू से साफ करना अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, इससे लक्ष्मी जी नाराज होकर घर छोड़कर चली जाती हैं। धीरे-धीरे घर में धन की कमी, अनावश्यक खर्च और आर्थिक अस्थिरता आने लगती है। कई परिवारों में यह छोटी सी गलती लंबे समय तक परेशानी का कारण बन जाती है।

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इस गलत आदत से होने वाली समस्याएं

बिस्तर को झाड़ू से साफ करने की आदत से घर में बार-बार कलह और तनाव बढ़ सकता है। आर्थिक रुकावटें आती हैं, नींद में परेशानी होती है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य प्रभावित रहता है। नौकरी या बिजनेस में भी अड़चनें आने लगती हैं।

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बेड साफ करने का सही तरीका

बेड को कभी भी झाड़ू से साफ ना करें। साफ-सुथरे कपड़े या ड्राई डस्टर का इस्तेमाल करें। सुबह उठते ही बेड को अच्छे से झाड़कर चादर सीधी करें। हफ्ते में एक बार बेडशीट बदलें और धूप में सुखाएं। बेड के नीचे सामान जमा ना होने दें। साफ और व्यवस्थित बेड घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है।

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बेडरूम में वास्तु के अन्य जरूरी नियम

बेडरूम का रंग हल्का और शांत रखें। बेड का सिरहाना दक्षिण या पूर्व दिशा में होना चाहिए। बेड के नीचे भारी सामान ना रखें। बेडरूम में आईना बेड के सामने ना लगाएं। फर्श हमेशा साफ और सूखा रखें।

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घर में लक्ष्मी को बनाए रखने के उपाय&nbsp;

रोज सुबह बेड को साफ कपड़े से पोंछें। बेडरूम में अगरबत्ती जलाएं और मां लक्ष्मी की नियमित पूजा करें। घर में नमक का पानी रखकर समय-समय पर बदलते रहें। पुरानी और फटी चादरें तुरंत बदल दें।

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तुरंत बदल दें ये गलत आदत

बिस्तर को झाड़ू से साफ करने की आदत छोटी लगती है, लेकिन इसका वास्तु पर गहरा असर पड़ता है। अगर आप भी यह गलती कर रहे हैं, तो आज से इसे बदल दें। साफ-सुथरे और व्यवस्थित बेडरूम से मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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