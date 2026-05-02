Vastu Tips: शाम के समय झाड़ू लगाने से लेकर कूड़ा फेंकने की है मनाही, बेवजह परेशानी बढ़ा देंगी ये गलतियां, जानिए सही नियम

शाम को झाड़ू लगाना जरूरी हो तो क्या करें?

कई बार मजबूरी में शाम को सफाई करनी पड़ जाती है, जैसे कई दिन बाद बाहर से लौटने पर या किसी कार्यक्रम के बाद। ऐसी स्थिति में वास्तु विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि झाड़ू से इकट्ठा किया कूड़ा रात में घर से बाहर ना फेंकें। उसे घर के अंदर ही डस्टबिन में रख दें और अगली सुबह सूर्योदय के बाद बाहर निकालें। इससे लक्ष्मी के बाहर जाने का भय कम हो जाता है।