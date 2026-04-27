Vastu Tips: सोने वाले बिस्तर पर बैठकर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? जानिए इसके नुकसान और सही तरीका

पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके भोजन करें

वास्तु शास्त्र में भोजन के लिए सबसे उत्तम दिशा पूर्व और उत्तर मानी गई है। पूर्व दिशा में मुख करके भोजन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और रोगों से मुक्ति मिलती है। उत्तर दिशा में खाना खाने से बुद्धि तेज होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। दक्षिण दिशा में मुख करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दिशा यम की मानी जाती है और इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। पश्चिम दिशा में खाना खाने से भी वास्तु दोष हो सकता है।