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Vastu Tips: थाली में एक साथ तीन रोटी क्यों नहीं परोसनी चाहिए? जान लें इसके पीछे का वास्तु नियम

वास्तु शास्त्र हमारे जीवन के हर छोटे-बड़े पहलू को प्रभावित करता है, खासकर भोजन से जुड़ी आदतों को। कैसे बैठकर खाना खाएं, थाली में क्या-क्या रखें और भोजन परोसने का सही तरीका क्या होना चाहिए - ये सभी बातें घर की ऊर्जा और परिवार की समृद्धि से जुड़ी होती हैं।

Navaneet RathaurMay 23, 2026 07:44 pm IST
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भोजन करने के नियम

हमारा भोजन ना सिर्फ शरीर का पोषण करता है, बल्कि घर की ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। वास्तु के अनुसार, थाली में एक साथ तीन रोटी परोसना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण और अन्य जरूरी वास्तु नियम।

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भोजन की सही दिशा का महत्व

वास्तु शास्त्र के अनुसार, भोजन करते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उत्तर-पूर्व दिशा में मुख करके खाना सबसे शुभ होता है। इस दिशा में भोजन करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मन शांत रहता है। वहीं दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना वास्तु दोष पैदा कर सकता है। इस दिशा को यम की दिशा माना जाता है, इसलिए इससे बचना चाहिए।

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थाली का सही चुनाव क्यों जरूरी है

थाली ना सिर्फ भोजन परोसने का माध्यम है, बल्कि ऊर्जा का भी वाहक है। वास्तु में कांसे की थाली को सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। अगर कांसा उपलब्ध ना हो, तो स्टील की थाली का उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक की थाली से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। टूटी या चटकी थाली में भोजन करना अत्यंत अशुभ है।

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थाली में तीन रोटी क्यों नहीं परोसनी चाहिए

वास्तु शास्त्र के अनुसार, थाली में एक साथ तीन रोटियां परोसना अशुभ माना जाता है। तीन की संख्या त्रिकोणीय ऊर्जा पैदा करती है जो असंतुलन का प्रतीक है। इससे घर में अशांति, कलह और आर्थिक रुकावटें आ सकती हैं। एक, दो या चार रोटियां परोसना शुभ होता है, क्योंकि ये संख्याएं संतुलन और समृद्धि का प्रतीक हैं।

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रोटी और चावल परोसने का सही क्रम

भोजन परोसते समय सबसे पहले चावल और रोटी रखनी चाहिए। चावल समृद्धि का प्रतीक है और रोटी जीवन शक्ति का। इन्हें पहले रखने से थाली में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सब्जी, दाल और अन्य व्यंजन बाद में परोसें। इस क्रम का पालन करने से भोजन पौष्टिक और ऊर्जावान बनता है।

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नमक और अचार रखने का सही तरीका

थाली में नमक दाईं ओर और अचार बाईं ओर रखना चाहिए। नमक को दाईं तरफ रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। अचार को बाईं तरफ रखने से पाचन अच्छा रहता है। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से भोजन का स्वाद और ऊर्जा दोनों बढ़ जाते हैं।

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भोजन करते समय इन गलतियों से बचें

भोजन करते समय मोबाइल देखना, टीवी चलाना या बहस करना वास्तु के अनुसार अशुभ है। शांत मन से भोजन करें। बिस्तर पर बैठकर खाना ना खाएं, इससे नकारात्मकता बढ़ती है। हमेशा डाइनिंग टेबल या साफ जगह पर पूर्व-उत्तर मुख करके बैठकर खाएं।

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वास्तु नियमों का पालन करने के फायदे

इन वास्तु नियमों का रोज पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और आपसी संबंध सुधरते हैं। छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके आप अपने घर को वास्तु दोष से मुक्त रख सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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