वास्तु शास्त्र: रात में बिना पैर धोए सोने से होते हैं ये नुकसान, जानिए अन्य नियम

पैर धोना: शांति और समृद्धि

रात में पैर धोना वास्तु और ज्योतिष में शुभ है। यह नकारात्मक ऊर्जा, बैक्टीरिया और तनाव को दूर करता है, नींद और स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। वास्तु नियमों से घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाएं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)