वास्तु शास्त्र: गृह प्रवेश के दौरान दूध क्यों उबाला जाता है? जानिए इसका महत्व

दूध का धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में दूध को पवित्र और शुद्ध माना जाता है। यह चंद्रमा और माता लक्ष्मी से जुड़ा है, जो समृद्धि और सुख का प्रतीक है। गृह प्रवेश में दूध उबालना नए घर में माता लक्ष्मी के आगमन को दर्शाता है। यह रिवाज घर में सकारात्मक ऊर्जा और देवी-देवताओं की कृपा को आमंत्रित करता है।