वास्तु शास्त्र: गृह प्रवेश के दौरान दूध क्यों उबाला जाता है? जानिए इसका महत्व

हिंदू धर्म में दूध को पवित्र और शुद्ध माना जाता है। यह चंद्रमा और माता लक्ष्मी से जुड़ा है, जो समृद्धि और सुख का प्रतीक है। गृह प्रवेश में दूध उबालना नए घर में माता लक्ष्मी के आगमन को दर्शाता है। यह रिवाज घर में सकारात्मक ऊर्जा और देवी-देवताओं की कृपा को आमंत्रित करता है।
वास्तु शास्त्र में दूध उबालना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का उपाय है। दूध का उबलकर बाहर आना समृद्धि और धन-धान्य की वृद्धि का प्रतीक है। इसे रसोई में उबालना चाहिए, जो घर का हृदय मानी जाती है। यह घर के वास्तु दोष को कम करता है और सुख-शांति लाता है।
वैज्ञानिक रूप से, दूध उबालना रसोई और बर्तनों को कीटाणुरहित करता है। यह प्रक्रिया नए घर के वातावरण को शुद्ध करती है और हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करती है। दूध की भाप सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और रसोई को स्वच्छ बनाती है, जो स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।
गृह प्रवेश के दौरान दूध को शुभ मुहूर्त में उबालें। इसे पीतल या स्टील के बर्तन में रसोई की दक्षिण-पूर्व दिशा (अग्नि कोण) में उबालें। दूध में चीनी और चावल डालकर खीर बनाएं और इसे भगवान को भोग लगाएं। यह विधि समृद्धि को आकर्षित करती है और पितरों को प्रसन्न करती है।
दूध का उबलकर बाहर आना घर में धन-धान्य और सुख की अधिकता को दर्शाता है। यह प्रतीकात्मक रूप से बताता है कि घर में कभी कमी नहीं होगी। गृह प्रवेश में दूध उबालने से नए घर में सकारात्मक शुरुआत होती है और परिवार की खुशहाली सुनिश्चित होती है।
दूध उबालने के बाद उससे खीर बनाएं और भगवान गणेश, लक्ष्मी या कुलदेवता को भोग लगाएं। खीर को परिवार और पड़ोसियों में प्रसाद के रूप में बांटें। ऐसा करना सामाजिक सद्भाव और सकारात्मकता को बढ़ाता है। प्रसाद बांटने से पितरों और देवताओं की कृपा प्राप्त होती है।
गृह प्रवेश में दूध उबालना वास्तु और धार्मिक दृष्टि से शुभ है। यह समृद्धि, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। सही विधि और मुहूर्त में दूध उबालकर खीर बनाएं और प्रसाद बांटें। यह रिवाज नए घर में सुख, शांति और धन-धान्य की वृद्धि सुनिश्चित करता है।