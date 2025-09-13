Vastu shastra Which is the right direction to eat food know the rules वास्तु: भोजन करने की सही दिशा कौन सी है, जानें नियम
वास्तु: भोजन करने की सही दिशा कौन सी है, जानें नियम

वास्तु शास्त्र में भोजन करने की दिशा के बारे में बताया गया है। मान्यता है कि गलत दिशा में भोजन करने से शरीर के साथ आत्मा भी प्रभावित होती है। जैसे घर बनाते समय सही दिशा का महत्व होता है, ठीक वैसे ही भोजन भी सही दिशा में करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि किस दिशा में मुंह करके भोजन करना चाहिए।

Dheeraj PalSat, 13 Sep 2025 07:12 AM
पूर्व दिशा

मान्यता है कि सही दिशा में भोजन करने से सेहत, मानसिक शांति और समृद्धि बनी रहती है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक भोजन करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए।

आय में वृद्धि

वास्तु के मुताबिक पूर्व दिशा सूर्य की भी दिशा है, जहां से ऊर्जा और प्राण शक्ति प्राप्त होती है। पूर्व की ओर मुख करके खाना खाने से पाचन क्रिया भी बेहतर रहती है साथ ही आयु में भी वृद्धि होती है।

उत्तर दिशा में मुख करना

वास्तु के मुताबिक भोजन करते समय उत्तर दिशा की ओर मुख करना भी शुभ माना जाता है। क्योंकि यह दिशा कुबेर की होती है, जो धन और समृद्धि के देवता हैं। इस दिशा में भोजन करने से परिवार में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है।

पश्चिम दिशा में भोजन

पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से शास्त्रों में तटस्थ विचार देखने को मिलता है। यानी की इससे न तो बहुत बड़ा लाभ होता और न ही दोष मिलता है। हालांकि लंबे समय तक पश्चिमी दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से मानसिक बेचैनी और अस्थिरता की समस्या हो सकती है।

भोजन करने के लिए दक्षिण दिशा

वास्तु के मुताबिक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि दक्षिण की दिशा यमराज की होती है।

शारीरिक रोग की समस्या

इस दिशा को मृत्युलोक की ओर जाने वाला मार्ग भी कहा जाता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के साथ शारीरिक रोगों की भी समस्या होती है।

मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव

वास्तु शास्त्र के मुताबिक भोजन करने के लिए सबसे शुभ दिशाएं पूर्व और उत्तर दिशा है। पश्चिम और दक्षिण दिशा में बैठकर भोजन करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो व्यक्ति के धन, शरीर, मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

