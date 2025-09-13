वास्तु: भोजन करने की सही दिशा कौन सी है, जानें नियम

पश्चिम दिशा में भोजन

पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से शास्त्रों में तटस्थ विचार देखने को मिलता है। यानी की इससे न तो बहुत बड़ा लाभ होता और न ही दोष मिलता है। हालांकि लंबे समय तक पश्चिमी दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से मानसिक बेचैनी और अस्थिरता की समस्या हो सकती है।