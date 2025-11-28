वास्तु शास्त्र: घर की इस दिशा में रखें अपराजिता का पौधा, बढ़ेगी सुख-समृद्धि और शांति

उत्तर और पूर्व भी लाभकारी

अगर ईशान में जगह ना हो, तो उत्तर दिशा में रखें। इससे धन और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। पूर्व दिशा में रखने से नई शुरुआत, मान-सम्मान और सूर्य की कृपा मिलती है। ये दोनों दिशाएं भी अपराजिता के लिए बहुत शुभ हैं। बता दें कि अपराजिता के पौधे को बालकनी या खिड़की के पास भी रख सकते हैं।