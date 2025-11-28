वास्तु शास्त्र: घर की इस दिशा में रखें अपराजिता का पौधा, बढ़ेगी सुख-समृद्धि और शांति

अपराजिता को ईशान कोण में रखने से घर में देवताओं का वास होता है। यह दिशा शुद्धता और आध्यात्म की है। यहां रखने से संतान बुद्धिमान, परिवार में प्रेम और घर में निरंतर सुख-शांति बनी रहती है। ईशान कोण में अपराजिता लगाने से मां दुर्गा की कृपा से घर अजेय हो जाता है।
अगर ईशान में जगह ना हो, तो उत्तर दिशा में रखें। इससे धन और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। पूर्व दिशा में रखने से नई शुरुआत, मान-सम्मान और सूर्य की कृपा मिलती है। ये दोनों दिशाएं भी अपराजिता के लिए बहुत शुभ हैं। बता दें कि अपराजिता के पौधे को बालकनी या खिड़की के पास भी रख सकते हैं।
दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम में अपराजिता रखने से शनि और राहु क्रोधित होते हैं। इससे घर में कलह, कर्ज, स्वास्थ्य हानि और मानसिक तनाव बढ़ता है। कई घरों में इन्हीं गलतियों से परेशानी देखी गई है।
एक या तीन अपराजिता के पौधे रखें। विषम संख्या मां दुर्गा को प्रिय है। दो या चार कभी ना रखें। नीले या बैंगनी रंग का गमला चुनें। अपराजिता के लिए मिट्टी का गमला सबसे अच्छा माना जाता है। पौधे को हमेशा जमीन से ऊंचाई पर रखें, जमीन पर सीधे ना रखें।
मां दुर्गा की कृपा के लिए अपराजिता शुक्रवार को और शनि दोष निवारण के लिए शनिवार को लगाएं। गमले में 7 गोमती चक्र, थोड़ी काली मिट्टी, नीला चंदन और 1 चांदी का सिक्का डालें। पहला पानी गंगाजल मिलाकर डालें।
हर शुक्रवार या शनिवार को अपराजिता में नीला चंदन या काजल मिला पानी डालें। नीली चुनरी या धागा बांधें। पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। सूखे फूल-पत्ते तुरंत हटाकर बहते पानी में प्रवाहित करें। इससे शनि-राहु का प्रभाव पूरी तरह खत्म रहता है।
ईशान में अपराजिता रखने से घर में शांति, बच्चों की पढ़ाई में मन, धन की बरकत, रिश्तों में मिठास आती है। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।