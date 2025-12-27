Vastu shastra: ईशान कोण किसे कहते हैं? इस दिशा में इन 4 पौधों को लगाने से दोष होंगे दूर

ईशान कोण क्या है?

उत्तर-पूर्व दिशा को ईशान कोण भी कहते हैं। यह दिशा सबसे पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिशा से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पूरे घर में होता है। अगर इस दिशा को सही तरीके से साफ-सुथरा रखा जाए तो घर में सुख-शांति बनी रहती है और धन-समृद्धि के रास्ते खुलने लगते हैं। इस दिशा के नियमों का ध्यान रखा जाए तो व्यक्ति जीवन में सुख, समृद्धि की वृद्धि होती है। चलिए जानते हैं किस दिशा में कौन सा पौधे लगाएं।