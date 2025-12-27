Vastu shastra: ईशान कोण किसे कहते हैं? इस दिशा में इन 4 पौधों को लगाने से दोष होंगे दूर

उत्तर-पूर्व दिशा को ईशान कोण भी कहते हैं। यह दिशा सबसे पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिशा से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पूरे घर में होता है। अगर इस दिशा को सही तरीके से साफ-सुथरा रखा जाए तो घर में सुख-शांति बनी रहती है और धन-समृद्धि के रास्ते खुलने लगते हैं। इस दिशा के नियमों का ध्यान रखा जाए तो व्यक्ति जीवन में सुख, समृद्धि की वृद्धि होती है। चलिए जानते हैं किस दिशा में कौन सा पौधे लगाएं।
वास्तु शास्त्र में क्रासुला पौधे का खास महत्व होता है। इसको सौभाग्य और समृद्धि बढ़ाने वाला माना गया है। इस पौधे के लिए घर की उत्तर-पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि यहां सकारात्मक ऊर्जा सबसे तेजी से सक्रिय होती है। माना जाता है कि इससे आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं। धन से जुड़े नए अवसर बनने लगते हैं।
हिंदू धर्म में अपराजिता का फूल सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इसका प्रयोग मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु और शनिदेव की पूजा में करना बहुत शुभ और लाभकारी होता है। घर में इसको लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।
कहा जाता है कि इस पौधे के प्रभाव से जीवन की सभी रुकावटें धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं। वास्तु के अनुसार, अपराजिता का पौधा ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना श्रेष्ठ माना जाता है, जिससे घर में शांति, संतुलन और सुखद वातावरण बना रहता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, मोगरे का फूल घर की उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में लगाना बहुत ही सकारात्मक और शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इसका फूल बहुत ही आकर्षक और खुशबूदार होता है, जिससे वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है।
वास्तु शास्त्र में शमी के पौधे को काफी शुभ माना गया है। मान्यताओं के अनुसार, यह पौधा शनिदेव का प्रिय है और इसके प्रभाव से शनि दोष से जुड़ी समस्याओं में राहत मिल सकती है।
जब शमी का पौधा सही स्थान पर लगाया जाता है, तो जीवन में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं। वास्तु नियमों के मुताबिक, शमी का पौधा घर के ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना लाभकारी माना जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती हैं।
