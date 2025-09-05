वास्तु शास्त्र: भूमि दोष के लक्षण क्या-क्या है? जानें उपाय

भूमि की अवस्थाएं

वास्तु शास्त्र के मुताबिक भूमि की तीन तरह की अवस्थाएं होती हैं। जागृत अवस्था, सुप्त अवस्था और मृत अवस्था। भूमि की इन तीनों अवस्थाओं को आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों के अनुसार देखा जाता है कि भूमि की अवस्था किस प्रकार की है।