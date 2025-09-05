Vastu Shastra What are the symptoms of bhumi dosh Know the remedies वास्तु शास्त्र: भूमि दोष के लक्षण क्या-क्या है? जानें उपाय
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणवास्तु शास्त्र: भूमि दोष के लक्षण क्या-क्या है? जानें उपाय

वास्तु शास्त्र: भूमि दोष के लक्षण क्या-क्या है? जानें उपाय

वास्तु शास्त्र में कई वास्तु दोष होते हैं। मान्यता है कि यदि घर में वास्तु दोष हैं, तो परिवार के सदस्य कई तरह की परेशानियों से घिर रहते हैं। इन्हीं में से एक है भूमि दोष। वास्तु में इस दोष के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि इस दोष के लक्षण और उपाय क्या है?

Dheeraj PalFri, 5 Sep 2025 07:53 AM
1/7

भूमि की अवस्थाएं

वास्तु शास्त्र के मुताबिक भूमि की तीन तरह की अवस्थाएं होती हैं। जागृत अवस्था, सुप्त अवस्था और मृत अवस्था। भूमि की इन तीनों अवस्थाओं को आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों के अनुसार देखा जाता है कि भूमि की अवस्था किस प्रकार की है।

2/7

मृत भूमि

कई भूमि ऐसी भी होती है जो मृत होती है और फिर वह सुसुप्त होती है और बाद में जागृत हो जाती है। भूमि की इन अवस्थाओं का परीक्षण शनि व गुरु के गोचर के द्वारा देखा जाता है।

3/7

लक्षण

भूमि दोष वाले घर में अक्सर देखने को मिल जाता है कि यहां पर किसी पालतू जानवर जैसे गाय कुत्ता, बिल्ली की पालते हैं, तो यह अधिक दिनों एक जी ही नहीं पाते है और उनकी मृत्यु हो जाती है।

4/7

दूसरा लक्षण

इसके अलावा परिवार के सदस्यों को किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। जैसे, रोड़ एक्सीडेंट या फिर घर की ही छत या सीढ़ी से नीचे गिरना आदि, घटनाएं देखने को मिलती है।

5/7

भूमि दोष का निवारण

भूमि दोष वाले जमीन पर या फिर भूमि में किसी प्रकार का दोष है, तो ऐसे में उस भूमि की डेढ़ से दो फीट पूरी मिट्टी यहां से निकाल कर बाहर फेंकवा देते हैं। इससे भूमि दोष क निवारण हो जाता है।

6/7

विश्वकर्मा पूजा करें

भूमि दोष से बचने के लिए आपको हर साल विश्वकर्मा पूजा भी करवानी चाहिए। वास्तु शांति प्रकरण भी साल में एक बार जरूर करानी चाहिए, इससे भी भूमि दोष से मुक्ति मिलती है।

7/7

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Vastu Tips Vastu Shastra