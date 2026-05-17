Vastu Tips: Waterfall Painting को सही दिशा में लगाने से खिंचा चला आएगा पैसा! खरीदते वक्त रखें 3 बातों का ध्यान

रखें इस बात का ध्यान

वास्तु शास्त्र के अनुसार आप पेटिंग के आसपास सफाई का पूरा ध्यान रखें। टूटी हुई या फिर गंदी पेटिंग को बदल दें या साफ कर लें। वास्तु में साफ और सुंदर दिखने वाली पेटिंग और फोटो शुभ मानी जाती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।