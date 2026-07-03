वास्तु शास्त्र: बेडरूम में टीवी लगाने से होंगे ये 3 नुकसान, बिना हटाए करें ये उपाय

कई लोग बेडरूम में सहूलियत के लिए टीवी लगवा लेते हैं। हालांकि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये तरीका शुभ नहीं माना जाता है। जानिए इससे होने वाले नुकसान के बारे में और इसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आसान से तरीके को भी। नीचे पढ़ें वास्तु से जुड़ी अहम डिटेल्स।
वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार अगर किसी कपल के बेडरूम में टीवी लगी है तो इससे उनके बीच तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। फालतू की लड़ाई होगी। वहीं इससे बेडरूम का शांत माहौल भी इससे प्रभावित होगा।
अगर बेडरूम में टीवी रखा जाए तो आमतौर पर कई लोग देर रात भी इसे चलाते हैं इससे मन शांत नहीं रहता है और नींद पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। ऐसे में चिड़चिड़ापन होने की संभावना बढ़ जाती है और इसका असर फिर काम पर भी दिखता है।
कई लोग बेडरूम में टीवी तो लगवा लेते हैं लेकिन नाममात्र ही इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि नुकसान ये भी पहुंचाएगा। वास्तुशास्त्र में इसे शीशे की तरह ही माना जाता है। अब अगर सोते हुए आपकी परछाई इसमें दिखती है तो इसे शुभ नहीं माना जाएगा।
बेडरूम में अगर टीवी लगी हुई है तो रात में सोने से पहले इस पर कोई कपड़ा डाल दें। इस उपाय से इसका अशुभ प्रभाव कम होगा।
अगर जगह की कमी के चलते आपको टीवी बेडरूम में ही लगाना जरूरी है तो वास्तु के अनुसार इसे उत्तर या फिर पूर्व दिशा में जरूर लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार टीवी को कमरे में दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा की ओर भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए।
वास्तु उपाय के तौर पर आप बेडरूम में टीवी को किसी कैबिनेट में भी रख सकते हैं। इससे इसका बुरा असर ज्यादा नहीं होगा। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।