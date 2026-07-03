वास्तु शास्त्र: बेडरूम में टीवी लगाने से होंगे ये 3 नुकसान, बिना हटाए करें ये उपाय

कैबिनेट के अंदर रखें टीवी

वास्तु उपाय के तौर पर आप बेडरूम में टीवी को किसी कैबिनेट में भी रख सकते हैं। इससे इसका बुरा असर ज्यादा नहीं होगा। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।