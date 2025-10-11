Hindustan Hindi News
उत्तर-पूर्व दिशा में बना टॉयलेट अशुभ क्यों होता है? जानिए इसका सामाधान

वास्तु शास्त्र में उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) को सबसे पवित्र और सकारात्मक माना जाता है। यह दिशा सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। लेकिन अगर इस दिशा में टॉयलेट बनाया जाए, तो यह अशुभ प्रभाव डालता है। इस फोटो गैलरी स्टोरी में जानें कि यह क्यों अशुभ है और इसके समाधान क्या हैं।

Navaneet RathaurSat, 11 Oct 2025 11:49 PM
1/6

ईशान कोण: सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत

वास्तु शास्त्र में उत्तर-पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है, जो भगवान शिव और जल तत्व से जुड़ा है। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और आध्यात्मिकता का केंद्र है। यहां पूजा कक्ष, अध्ययन कक्ष या खुला स्थान रखना शुभ माना जाता है। टॉयलेट जैसे अपवित्र स्थान इस दिशा की शुद्धता को भंग करते हैं, जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

2/6

टॉयलेट का अशुभ प्रभाव

उत्तर-पूर्व में टॉयलेट बनाना वास्तु दोष उत्पन्न करता है। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करती है, लेकिन टॉयलेट की नकारात्मक ऊर्जा इसे दूषित करती है। इससे परिवार में स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। बच्चों की पढ़ाई और रिश्तों में भी असंतुलन आ सकता है। वास्तु के अनुसार, यह दोष घर की समृद्धि को बाधित करता है।

3/6

स्वास्थ्य पर प्रभाव

वास्तु शास्त्र के अनुसार, उत्तर-पूर्व में टॉयलेट होने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जल तत्व की शुद्धता भंग होने से मानसिक तनाव, अनिद्रा और चिंता बढ़ सकती है। खासकर घर के मुखिया को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यह दोष बच्चों की एकाग्रता और परिवार की शांति को भी प्रभावित करता है, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है।

4/6

धन हानि और रिश्तों में तनाव

उत्तर-पूर्व में टॉयलेट होने से आर्थिक नुकसान और धन का प्रवाह रुक सकता है। यह दिशा धन के देवता कुबेर से जुड़ी है, और टॉयलेट की उपस्थिति धन हानि का कारण बनती है। इसके अलावा, परिवार में मतभेद और रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। वास्तु दोष के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ सकता है।

5/6

वास्तु दोष को दूर करने के उपाय

टॉयलेट में समुद्री नमक का कटोरा रखें। वास्तु दोष के प्रभाव को कम करने के लिए टॉयलेट की दीवारों पर हल्का नीला या सफेद रंग इस्तेमाल करें। नियमित रूप से नमक के पानी से पोंछा लगाएं। टॉयलेट का ढक्कन हमेशा बंद रखें। ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा को कम करते हैं और सकारात्मकता बढ़ाते हैं।

6/6

टॉयलेट को सही दिशा में ले जाएं

अगर संभव हो, तो टॉयलेट को उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम या पश्चिम दिशा में स्थानांतरित करें। वास्तु में ये दिशाएं टॉयलेट के लिए उपयुक्त हैं। अगर आप टॉयलेट की दिशा बदलने में असमर्थ हैं, तो वास्तु विशेषज्ञ से उचित सलाह लें। वास्तु नियमों का पालन कर घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

