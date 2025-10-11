उत्तर-पूर्व दिशा में बना टॉयलेट अशुभ क्यों होता है? जानिए इसका सामाधान

टॉयलेट को सही दिशा में ले जाएं

अगर संभव हो, तो टॉयलेट को उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम या पश्चिम दिशा में स्थानांतरित करें। वास्तु में ये दिशाएं टॉयलेट के लिए उपयुक्त हैं। अगर आप टॉयलेट की दिशा बदलने में असमर्थ हैं, तो वास्तु विशेषज्ञ से उचित सलाह लें। वास्तु नियमों का पालन कर घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)