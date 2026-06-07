कलाई के साथ ही घर में इन जगहों पर भी बांधें कलावा, बढ़ेगी शुभ ऊर्जा और दूर हो जाएगी हर तरह की बाधा

कलावा को मंगलसूचक धागा कहा जाता है। यह रक्षा कवच की तरह काम करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, कलावा बांधने से घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और देवी-देवताओं की कृपा बनी रहती है। यह छोटा-सा धागा परिवार के सदस्यों को बुरी नजर, आर्थिक परेशानी और मानसिक तनाव से बचाने में मदद करता है।
घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। वास्तु के अनुसार, मुख्य द्वार की चौखट या ऊपरी हिस्से पर कलावा बांधने से नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश रुक जाता है। इससे परिवार की सुरक्षा बढ़ती है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। कलावा यहां बांधने से मेहमानों के रूप में अच्छी ऊर्जा भी घर में आती है।
घर की तिजोरी, अलमारी या पैसे रखने वाली जगह पर कलावा बांधना बेहद शुभ माना जाता है। इसे धन की देवी मां लक्ष्मी का स्थान कहा जाता है। यहां कलावा बांधने से धन की स्थिरता बनी रहती है, आर्थिक बरकत होती है और अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रहता है। इससे आर्थिक परेशानियां कम होती हैं और धन लाभ के नए रास्ते खुलते हैं।
पूजा घर में रखे कलश या पूजा स्थल पर कलावा बांधना बहुत फायदेमंद है। कलश पवित्रता और शीतलता का प्रतीक है। यहां कलावा बांधने से घर में मानसिक शांति बनी रहती है, पूजा का फल बढ़ता है और परिवार के सदस्यों के मन में सकारात्मक विचार आते हैं। इससे घर का वातावरण पवित्र और शांत रहता है।
सोने वाले बिस्तर के सिरहाने की तरफ कलावा बांधना स्वास्थ्य और नींद के लिए अच्छा माना जाता है। इससे रात की नींद गहरी होती है, बुरे सपनों से छुटकारा मिलता है और मानसिक तनाव कम होता है। खासकर अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति है, तो इस जगह कलावा बांधने से जल्दी आराम मिलने में मदद मिलती है।
रसोई घर में कलावा बांधने से अन्न की बरकत बढ़ती है और परिवार के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसे रसोई के मुख्य द्वार या अलमारी पर बांधा जा सकता है। इससे रसोई में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती और खाने-पीने की चीजों में पवित्रता बनी रहती है।
कलावा हमेशा शुभ मुहूर्त या शुक्रवार को बांधना चाहिए। पुराना कलावा सूख जाए या फीका पड़ जाए तो उसे उतारकर किसी नदी या जलाशय में प्रवाहित कर दें। कलावा बांधते समय मन में सकारात्मक विचार रखें और किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से बचें। हर महीने एक बार कलावा बदलना अच्छा माना जाता है।
इन जगहों पर कलावा बांधने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। छोटे-छोटे वास्तु उपाय जैसे कलावा बांधना बड़े-बड़े वास्तु दोषों से भी बचाव कर सकता है।
अगर आप भी घर में सुख, समृद्धि और शांति चाहते हैं, तो इन आसान नियमों को अपनाकर कलावा को सही जगहों पर बांधें। इससे ना सिर्फ वास्तु दोष दूर होंगे बल्कि जीवन की हर बाधा भी कम होगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।