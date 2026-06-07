कलाई के साथ ही घर में इन जगहों पर भी बांधें कलावा, बढ़ेगी शुभ ऊर्जा और दूर हो जाएगी हर तरह की बाधा

इन नियमों का करें पालन

अगर आप भी घर में सुख, समृद्धि और शांति चाहते हैं, तो इन आसान नियमों को अपनाकर कलावा को सही जगहों पर बांधें। इससे ना सिर्फ वास्तु दोष दूर होंगे बल्कि जीवन की हर बाधा भी कम होगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।