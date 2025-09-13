Vastu Shastra: गलती से मुफ्त में ना लें किसी से ये 5 चीजें, बढ़ जाती हैं कई परेशानियां

वास्तु शास्त्र में नमक को शनि और राहु ग्रह से जोड़ा जाता है। मुफ्त में नमक लेने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, जिससे आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह बढ़ सकता है। नमक हमेशा खरीदकर लें, भले ही छोटी राशि हो। इसका उपयोग सावधानी से करें और साफ बर्तन में रखें।
सिलाई की सुई को मुफ्त में लेना वास्तु के अनुसार अशुभ है। यह शुक्र और चंद्रमा ग्रह से जुड़ी है और मुफ्त लेने से मानसिक तनाव और रिश्तों में खटास आ सकती है। सुई को हमेशा खरीदें और इसे घर में व्यवस्थित रखें। रात में सुई का उपयोग ना करें, क्योंकि यह नकारात्मकता को बढ़ाता है।
लोहे की वस्तुएं मुफ्त ना लेंलोहे की वस्तुएं, जैसे चाकू या औजार, शनि ग्रह से जुड़ी हैं। इन्हें मुफ्त लेने से शनि दोष बढ़ता है, जो आर्थिक परेशानी और स्वास्थ्य समस्याएं ला सकता है। लोहे की वस्तुएं खरीदकर लें और इन्हें उत्तर-पूर्व दिशा में न रखें। उपयोग के बाद इन्हें साफ और सुरक्षित स्थान पर रखें।
रुमाल को मुफ्त में लेना वास्तु शास्त्र में अशुभ माना जाता है। यह शुक्र ग्रह से संबंधित है और मुफ्त लेने से वैवाहिक जीवन में तनाव और आर्थिक हानि हो सकती है। रुमाल हमेशा खरीदें और साफ रखें। पुराने या फटे रुमाल का उपयोग ना करें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है।
तेल, खासकर सरसों या तिल का तेल, शनि ग्रह से जुड़ा है। इसे मुफ्त लेने से शनि दोष बढ़ता है, जिससे आर्थिक नुकसान और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तेल हमेशा खरीदकर लें और इसे रसोई में दक्षिण-पूर्व दिशा में रखें। तेल को शुद्ध और साफ बर्तन में स्टोर करें।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, मुफ्त में ली गई चीजें देने वाले की नकारात्मक ऊर्जा को साथ लाती हैं। नमक, सुई, लोहा, रुमाल और तेल जैसी चीजें ग्रहों से जुड़ी हैं और इन्हें मुफ्त लेने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ये परेशानियां, जैसे धन हानि, तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं ला सकती हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, नमक, सुई, लोहे की वस्तुएं, रुमाल और तेल मुफ्त में ना लें। इन्हें हमेशा खरीदें और सही दिशा में रखें। साफ-सफाई और सावधानी से इनका उपयोग करें। यह उपाय वास्तु दोष को कम करता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। आज से ही इन नियमों का पालन करें। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)