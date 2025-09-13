Vastu Shastra: गलती से मुफ्त में ना लें किसी से ये 5 चीजें, बढ़ जाती हैं कई परेशानियां

वास्तु नियमों का करें पालन

वास्तु शास्त्र के अनुसार, नमक, सुई, लोहे की वस्तुएं, रुमाल और तेल मुफ्त में ना लें। इन्हें हमेशा खरीदें और सही दिशा में रखें। साफ-सफाई और सावधानी से इनका उपयोग करें। यह उपाय वास्तु दोष को कम करता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। आज से ही इन नियमों का पालन करें। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)