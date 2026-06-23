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कहीं आपने तो गलत दिशा में नहीं रखा है सोफा-टीवी? रुकेगी तरक्की और बढ़ेंगी परेशानियां

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का ड्राइंग रूम परिवार की खुशी, समृद्धि और मेहमानों के स्वागत का केंद्र होता है। अगर इस कमरे में चीजें गलत दिशा में रखी जाएं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा रुक सकती है और छोटी-छोटी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए सोफा और टीवी जैसी जरूरी चीजों को सही दिशा में रखना जरूरी है।

Navaneet RathaurJun 23, 2026 04:05 pm IST
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वास्तु में ड्राइंग रूम का महत्व

ड्राइंग रूम घर की ऊर्जा का मुख्य द्वार माना जाता है। यहां सही वास्तु होने से पूरे घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर इस कमरे की दिशा या सामान की व्यवस्था गलत हो, तो परिवार के सदस्यों के बीच अनावश्यक तनाव, आर्थिक रुकावट और स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी समस्याएं आने लगती हैं। इसलिए ड्राइंग रूम को हमेशा साफ, व्यवस्थित और सकारात्मक ऊर्जा वाला रखना चाहिए।

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सोफा रखने की शुभ दिशा

वास्तु शास्त्र में सोफा रखने के लिए दक्षिण या पश्चिम दिशा को सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिशा में सोफा रखने से घर में स्थिरता आती है और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध मजबूत रहते हैं। दक्षिण दिशा में सोफा रखने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। कभी भी सोफा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ना रखें, इससे घर में अशांति और आर्थिक परेशानी बढ़ सकती है।

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टीवी लगाने की सही दिशा

टीवी के लिए दक्षिण-पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। इस दिशा में टीवी रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और परिवार में खुशियां बढ़ती हैं। उत्तर-पूर्व दिशा में टीवी लगाने से मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसी तरह दक्षिण-पश्चिम दिशा में टीवी रखने से भी परिवार में कलह बढ़ने की आशंका रहती है।

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ड्राइंग रूम के लिए सही दिशा

ड्राइंग रूम के लिए उत्तर-पश्चिम दिशा सबसे उत्तम मानी जाती है। इस दिशा में ड्राइंग रूम होने से मेहमानों का आना-जाना बढ़ता है और घर में खुशहाली आती है। उत्तर दिशा भी अच्छी मानी जाती है क्योंकि यह कुबेर की दिशा है, जिससे धन-समृद्धि में वृद्धि होती है। पूर्व दिशा में ड्राइंग रूम होने से भी परिवार को शुभ फल मिलते हैं।

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इन दिशाओं में ना रखें सोफा-टीवी

वास्तु के अनुसार उत्तर-पूर्व दिशा में सोफा या टीवी रखना पूरी तरह वर्जित है। इससे घर में आर्थिक रुकावट, स्वास्थ्य समस्या और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। दक्षिण-पश्चिम दिशा में भी इन चीजों को रखने से परिवार में कलह और अशांति फैल सकती है। हमेशा इन दिशाओं से बचें।

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ड्राइंग रूम में किन चीजों से बचें?

ड्राइंग रूम में युद्ध, डूबते जहाज, रोते हुए व्यक्ति या नकारात्मक तस्वीरें कभी ना लगाएं। ये चित्र घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं और मानसिक तनाव पैदा करते हैं। कांटेदार पौधे भी ड्राइंग रूम में ना रखें, इससे परिवार के सदस्यों के बीच अनावश्यक दूरियां बढ़ सकती हैं।

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सही वास्तु से मिलने वाले लाभ

जब ड्राइंग रूम में सोफा और टीवी सही दिशा में रखे जाते हैं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का निरंतर प्रवाह बना रहता है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। छोटी-छोटी परेशानियां अपने आप कम होने लगती हैं।

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जीवन में बढ़ेगी सुख और समृद्धि

ड्राइंग रूम घर की सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। अगर सोफा और टीवी सही दिशा में हैं, तो पूरे घर का माहौल अच्छा रहता है। आज ही अपने ड्राइंग रूम की दिशा जांच लें और जरूरत पड़ने पर सुधार कर लें। सही वास्तु से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि निश्चित रूप से बढ़ेगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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