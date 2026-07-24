क्या आपके घर में भी दीवार से सटा है सोफा? नुकसान से बचने के लिए जान लें जरूरी वास्तु नियम

सही वास्तु से घर में सकारात्मकता

लिविंग रूम में सोफे के सही नियम अपनाने से घर की ऊर्जा संतुलित रहती है। दीवार से सटा सोफा, गलत तस्वीरें या गलत दिशा नुकसान पहुंचा सकती है। थोड़ी सावधानी बरतें, तो परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। वास्तु के इन आसान नियमों को अपनाकर लिविंग रूम को आकर्षक और शुभ दोनों बना सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।