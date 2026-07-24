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क्या आपके घर में भी दीवार से सटा है सोफा? नुकसान से बचने के लिए जान लें जरूरी वास्तु नियम

वास्तु शास्त्र घर की ऊर्जा और परिवार की खुशहाली से गहराई से जुड़ा है। लिविंग रूम घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जहां मेहमान आते हैं और परिवार का समय बीतता है। सोफा इस कमरे का केंद्र होता है। अगर सोफा गलत जगह या गलत तरीके से रखा हो तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है।

Navaneet RathaurJul 24, 2026 10:38 am IST
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लीविंग रूम का वास्तु नियम

घर के लीविंग रूम में सोफे की सही दिशा, जगह और उसके पीछे की दीवार पर लगाई गई तस्वीरों का जीवन पर गहरा असर पड़ता है। वास्तु के अनुसार, सही नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और कई समस्याएं दूर हो जाती हैं।

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सोफे के पीछे ऐसी फोटो ना लगाएं

सोफे के पीछे डूबते सूरज की तस्वीर कभी ना लगाएं। इससे जीवन में ठहराव, निराशा और रुकावटें आ सकती हैं। अगर ऐसी तस्वीर है तो तुरंत हटाकर उगते सूरज की तस्वीर लगाएं। युद्ध, लड़ाई, हथियार या हिंसा दिखाने वाली तस्वीरें भी ना लगाएं। ये घर की ऊर्जा को नकारात्मक बनाती हैं और पारिवारिक तनाव बढ़ा सकती हैं। सकारात्मक और शांत चित्र ही रखें।

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सोफे की सही दिशा चुनें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, लिविंग रूम में सोफा पूर्व या उत्तर दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है। इन दिशाओं में बैठने से मानसिक शांति मिलती है और बातचीत सकारात्मक रहती है। दक्षिण या पश्चिम दिशा में सोफा रखने से बचें। सही दिशा चुनने से घर में सुख-शांति बनी रहती है।

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दीवार से सटाकर ना रखें सोफा

सोफे को दीवार से पूरी तरह सटाकर रखना वास्तु दोष पैदा कर सकता है। दीवार और सोफे के बीच थोड़ा स्पेस जरूर रखें। इससे ऊर्जा का प्रवाह सही रहता है। दीवार से सटा सोफा रखने पर घर में अड़चनें और मानसिक दबाव बढ़ सकता है। थोड़ा गैप छोड़ना बेहतर होता है।

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बीम के नीचे और उत्तर-पूर्व में ना रखें

सोफे को कभी भी बीम के नीचे ना रखें। इससे दबाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। उत्तर-पूर्व कोने में भी सोफा रखने से बचें, क्योंकि यह दिशा ईश्वर और ज्ञान से जुड़ी होती है। इन जगहों पर सोफा रखने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

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आयताकार या वर्ग आकार का सोफा चुनें

घर में हमेशा आयताकार या वर्ग आकार का सोफा ही रखें। गोल या अनियमित आकार के सोफे वास्तु की दृष्टि से शुभ नहीं माने जाते। सही आकार का सोफा ऊर्जा को संतुलित रखता है और घर में स्थिरता लाता है। टूटे-फूटे या क्षतिग्रस्त सोफे का इस्तेमाल कभी ना करें।

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सोफे के रंग का चुनाव

सोफे के लिए बेज, क्रीम, हल्का भूरा, सफेद या हल्का धूसर रंग सबसे अच्छा माना जाता है। ये रंग शांति और सकारात्मकता लाते हैं। गहरा काला या बहुत चमकीला रंग ना चुनें, क्योंकि ये आक्रामकता बढ़ा सकते हैं। हल्के और मुलायम रंग घर के माहौल को सुखद बनाते हैं और मेहमानों को आराम देते हैं।

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सही वास्तु से घर में सकारात्मकता

लिविंग रूम में सोफे के सही नियम अपनाने से घर की ऊर्जा संतुलित रहती है। दीवार से सटा सोफा, गलत तस्वीरें या गलत दिशा नुकसान पहुंचा सकती है। थोड़ी सावधानी बरतें, तो परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। वास्तु के इन आसान नियमों को अपनाकर लिविंग रूम को आकर्षक और शुभ दोनों बना सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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