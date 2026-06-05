Vastu Tips: घर में रखी है दौड़ते हुए घोड़े की मूर्ति? सही दिशा में रखते ही मिल सकते हैं ये 4 फायदे

इन बातों का रखें ध्यान

कभी भी टूटी या फिर खराब स्थिति में पड़ी हुई घोड़े की मूर्ति को घर या ऑफिस में ना रखें। इसे ऐसी जगह ही रखें जहां से ये आसानी से दिखाई दें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।