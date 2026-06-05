Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Vastu Tips: घर में रखी है दौड़ते हुए घोड़े की मूर्ति? सही दिशा में रखते ही मिल सकते हैं ये 4 फायदे

Running Horse Statue Benefits: दौड़ते हुए सिंगल घोड़े की मूर्ति घर और ऑफिस में रखने से खूब तरक्की मिलती है। जानिए इसे रखने की सही दिशा और जगह क्या है? 

Garima SinghJun 05, 2026 12:57 pm IST
1/8

दौड़ते हुए घोड़े की मूर्ति का महत्व

वास्तु शास्त्र में दौड़ते हुए सिंगल घोड़े की मूर्ति को काफी महत्व दिया जाता है। इसे तरक्की, कॉन्फिडेंस और सकारात्मकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसी वजह से कई लोग इसे घर या फिर अपने ऑफिस डेस्क पर रखना पसंद करते हैं। आइए जान लेते हैं इसे रखने की सही दिशा से लेकर इससे मिलने वाले फायदे के बारे में।

2/8

रखने की सही दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार दौड़ते हुए एक घोड़े की मूर्ति को हमेशा दक्षिण दिशा में रखना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे मान-सम्मान और सक्सेज दोनों मिलेगी।

3/8

इस कमरे में रखना होगा शुभ

वास्तु के अनुसार सिंगल रनिंग घोड़े की मूर्ति को लिविंग रूम में रखना सबसे शुभ होगा। इसे बच्चों की स्टडी रूम में भी रखा जा सकता है। साथ ही ऑफिस डेस्क पर भी इसे रखने से लाभ मिलेगा।

4/8

करता है मोटिवेट

अगर आप घर में दौड़ते हुए सिंगल घोड़े की मूर्ति को रखेंगे तो ये हमेशा आपको अपने लक्ष्य की ओर पुश करेगा। इसे देखने से मन में बार-बार ख्याल आएगा कि आपको मेहनत करनी है। वास्तु में इसे सफलता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।

5/8

बढ़ता है कॉन्फिडेंस

वास्तु शास्त्र की दुनिया में घोड़े को शक्ति, साहस और हिम्मत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ऐसे में सिंगल घोड़े की मूर्ति आसपास रहने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सोच भी सकारात्मक होती है।

6/8

करियर में मिलती है ग्रोथ

वास्तु मान्यता है कि इस मूर्ति को घर और ऑफिस में रखने से आप किसी काम में सफलता जरूर हासिल करेंगे। इसकी मौजूदगी से जिंदगी में तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं।

7/8

सुधरता है घर में का माहौल

वास्तु के अनुसार दौड़ते हुए घोड़े की मूर्ति घर के माहौल को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करती है। इससे घर में अच्छी वाइब आती है।

8/8

इन बातों का रखें ध्यान

कभी भी टूटी या फिर खराब स्थिति में पड़ी हुई घोड़े की मूर्ति को घर या ऑफिस में ना रखें। इसे ऐसी जगह ही रखें जहां से ये आसानी से दिखाई दें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Vastu Tips Vastu Shastra
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणVastu Tips: घर में रखी है दौड़ते हुए घोड़े की मूर्ति? सही दिशा में रखते ही मिल सकते हैं ये 4 फायदे