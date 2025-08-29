vastu shastra should you place puja temple in balcony or not वास्तु शास्त्र: घर की बालकनी में पूजा मंदिर रखना चाहिए या नहीं
वास्तु शास्त्र में पूजा मंदिर को घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यह सुख, शांति और समृद्धि का केंद्र होता है। लेकिन क्या बालकनी में पूजा मंदिर रखना शुभ है? वास्तु नियमों के अनुसार गलत स्थान पर मंदिर रखने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आइए जानें, बालकनी में पूजा मंदिर रखना चाहिए या नहीं।

Navaneet RathaurFri, 29 Aug 2025 02:31 PM
बालकनी में मंदिर

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बालकनी में पूजा मंदिर रखना सामान्य रूप से अनुशंसित नहीं है, क्योंकि यह खुला स्थान होता है और धूल-मिट्टी, शोर या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, घर में जगह की कमी है, तो कुछ वास्तु नियमों का पालन कर बालकनी में मंदिर रखा जा सकता है। इसके लिए सही दिशा और साफ-सफाई जरूरी है।

सही दिशा का चयन

अगर बालकनी में पूजा मंदिर रखना हो, तो इसे उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में स्थापित करें। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। मंदिर को दीवार के सहारे या ऊंचे स्थान पर रखें। दक्षिण या पश्चिम दिशा में मंदिर रखने से बचें, क्योंकि यह वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है।

साफ-सफाई का विशेष ध्यान

बालकनी में पूजा मंदिर रखने पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। धूल, मिट्टी या पक्षियों की गंदगी मंदिर की पवित्रता को प्रभावित कर सकती है। नियमित रूप से गंगाजल से शुद्धिकरण करें। मूर्तियों और पूजा सामग्री को ढककर रखें ताकि बाहरी प्रभाव से बचा जा सके। स्वच्छ मंदिर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है।

बालकनी के लिए छोटा मंदिर

बालकनी में जगह सीमित होती है, इसलिए छोटा और सरल पूजा मंदिर चुनें। लकड़ी या मार्बल का मंदिर शुभ माना जाता है। मूर्तियों का आकार भी छोटा रखें। एक या दो मूर्तियां ही स्थापित करें, जैसे गणेश जी या लक्ष्मी जी। अधिक भीड़भाड़ से पूजा स्थल की शांति भंग हो सकती है।

इन जगहों पर ना रखें मंदिर

वास्तु के अनुसार, बालकनी में मंदिर को गंदे या अव्यवस्थित स्थान पर न रखें। इसे रसोई, शौचालय या कूड़ेदान के पास वाली बालकनी में रखने से बचें। सीढ़ियों के नीचे या अंधेरे कोने में भी मंदिर ना बनाएं। गलत स्थान वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है।

घर के अंदर मंदिर बेहतर

वास्तु विशेषज्ञ घर के अंदर पूजा मंदिर को प्राथमिकता देते हैं, खासकर उत्तर-पूर्व दिशा में। यदि जगह की कमी है, तो ड्रॉइंग रूम या स्टडी रूम में मंदिर बनाएं। बालकनी में मंदिर केवल तभी रखें, जब कोई अन्य विकल्प ना हो। घर के अंदर मंदिर अधिक शुभता और स्थिरता प्रदान करता है।

वास्तु नियमों से बढ़ाएं शुभता

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बालकनी में पूजा मंदिर रखना तभी शुभ है, जब सही दिशा, स्वच्छता और नियमों का पालन हो। उत्तर-पूर्व दिशा में छोटा मंदिर रखें और साफ-सफाई का ध्यान रखें। अगर संभव हो, तो घर के अंदर मंदिर बनाएं। सही वास्तु नियमों से पूजा का प्रभाव बढ़ता है और घर में सुख-शांति बनी रहती है।

