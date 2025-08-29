वास्तु शास्त्र: घर की बालकनी में पूजा मंदिर रखना चाहिए या नहीं

बालकनी में मंदिर

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बालकनी में पूजा मंदिर रखना सामान्य रूप से अनुशंसित नहीं है, क्योंकि यह खुला स्थान होता है और धूल-मिट्टी, शोर या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, घर में जगह की कमी है, तो कुछ वास्तु नियमों का पालन कर बालकनी में मंदिर रखा जा सकता है। इसके लिए सही दिशा और साफ-सफाई जरूरी है।