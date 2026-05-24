Vastu Tips: घर में इधर-उधर तो नहीं पड़ा है शिवजी का डमरू? जानें सही दिशा और इसके फायदे

घर में डमरू रखने का महत्व

डमरू को भगवान शिव से जुड़ा हुआ माना जाता है। तमाम लोग इसे घर में सुख-शांति और अच्छी ऊर्जा के आगमन के लिए रखते हैं। वास्तु शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि घर में डमरू रखने से माहौल पॉजिटिव रहेगा। हालांकि इसे कहीं भी रखने की बजाय सही जगह पर रखना जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं डमरू को घर में रखने से जुड़े कुछ नियम।