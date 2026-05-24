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Vastu Tips: घर में इधर-उधर तो नहीं पड़ा है शिवजी का डमरू? जानें सही दिशा और इसके फायदे

Damru Vastu Benefits and Rules: घर में डमरू रखना शुभ माना जाता है। शुभ फल के लिए डमरू का सही दिशा और जगह पर होना जरूरी है। जानें डमरू से जुड़े ऐसे वास्तु नियम जो घर में सुख-शांति और खुशहाली ला सकते हैं। 

Garima SinghMay 24, 2026 10:34 pm IST
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घर में डमरू रखने का महत्व

डमरू को भगवान शिव से जुड़ा हुआ माना जाता है। तमाम लोग इसे घर में सुख-शांति और अच्छी ऊर्जा के आगमन के लिए रखते हैं। वास्तु शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि घर में डमरू रखने से माहौल पॉजिटिव रहेगा। हालांकि इसे कहीं भी रखने की बजाय सही जगह पर रखना जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं डमरू को घर में रखने से जुड़े कुछ नियम।

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डमरू को रखने की सही दिशा

वास्तु के अनुसार घर में डमरू रखने की सही दिशा ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा है। अगर ये संभव नहीं है तो आप डमरू को पूजा घर में रख सकते हैं। डमरू यहां रखना भी शुभ माना जाएगा।

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पूजा घर में ऐसे रखें डमरू

वास्तु के अनुसार अगर डमरू को पूजा स्थान के पास रखें तो अच्छा होता है। हालांकि इसे सीधे जमीन पर नहीं बल्कि किसी चौकी या फिर बॉक्स में रखना चाहिए। वहीं पूजा के दौरान भगवान शिव की तस्वीर या फिर शिवलिंग के आसपास इसे रखना और भी फलदायी साबित हो सकता है।

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इन जगहों पर ना रखें

वास्तु के अनुसार डमरू को कभी भी स्टोर रूम या जूते चप्पल के स्टैंड के पास नहीं रखना चाहिए। साथ ही इसे ऐसी जगह ना रखें जहां से बाथरूम पास हो। कोशिश यही करनी चाहिए कि डमरू ऐसी जगह ही रखें जहां साफ-सफाई हो।

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पूजा में डमरू बजाना कितना सही?

आजकल मंदिरों में और घर की पूजा में शिव आराधना के समय लोग डमरू बजाते हैं। मान्यता है कि इससे घर में अच्छा माहौल बनता है और मन भी शांत रहता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसे मस्ती मजाक में या ऐसे ही बिना किसी बात के नहीं बजाना चाहिए। अगर आप इसे श्रद्धा से बजाएंगे तो ये शुभ होगा।

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टूटा या फटा हुआ डमरू ना रखें

वास्तु के अनुसार घर में टूटा या फटा हुआ डमरू रखना सही नहीं माना जाता है। दरअसल धार्मिक मान्यता के हिसाब से भी पूजा से जुड़ी कोई भी चीज घर में रखने से अच्छी ऊर्जा नहीं आती है। ऐसे डमरू को किसी मंदिर के पेड़ के आसपास रख दें।

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ध्यान में रखें ये बातें

वास्तु के नियम के अनुसार डमरू को हमेशा साफ रखें। सही दिशा में सम्मानपूर्वक रखें। इसे सिर्फ सजावट की चीज ना समझें। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

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