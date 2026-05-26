Vastu Tips: घर में शमी का पौधा क्यों रखते हैं? जानें सही दिशा और पूजा करने का नियम

शमी के पौधे का महत्व

वास्तु शास्त्र में शमी के पौधे को बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसे घर में लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसी के सुख-समृद्धि में भी वृद्धि होती है। इसी वजह से लोग इसे घर और मंदिर आसपास लगाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इसे लगाने की सही दिशा क्या है और इससे और क्या-क्या फायदे मिलते हैं?