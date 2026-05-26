Vastu Tips: घर में शमी का पौधा क्यों रखते हैं? जानें सही दिशा और पूजा करने का नियम

वास्तु शास्त्र में शमी के पौधे को बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसे घर में लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसी के सुख-समृद्धि में भी वृद्धि होती है। इसी वजह से लोग इसे घर और मंदिर आसपास लगाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इसे लगाने की सही दिशा क्या है और इससे और क्या-क्या फायदे मिलते हैं?
धार्मिक मान्यता के अनुसार शमी का पौधा भगवान शिव के साथ-साथ शनिदेव को काफी प्रिय है। मान्यता है कि इस पेड़ को जल अर्पित करने से दोनों की कृपा मिलती है और जिंदगी के सारे कष्ट धीरे-धीरे मिटने लगते हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार शमी के पौधे को हमेशा सही दिशा में ही लगाना शुभ माना जाता है। नियम के अनुसार इस पौधे को हमेशा घर की पश्चिम दिशा में ही लगाना चाहिए। इसके अलावा दक्षिण-पश्चिम दिशा भी शुभ मानी जाएगी।
वास्तु के अनुसार घर में कहीं भी ऐसे ही शमी का पौधा नहीं रखना चाहिए। इसे छत, बालकनी या फिर मुख्य द्वार पर रखना सही होता है। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसे पर्याप्त मात्रा में धूप मिलता रहे और इसके आसपास साफ-सफाई बनी रहे।
शनिवार के दिन शमी के पौधे को जल अर्पित करें और उसके पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आप शनि मंत्र का जाप भी कर सकते हैं क्योंकि इसे काफी शुभ माना जाता है। साथ ही शिवलिंग पर आप शमी के पत्ते अर्पित कर सकते हैं।
वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि शमी का पौधा घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखने में मदद करता है। इसकी एनर्जी से घर में सुख-शांति और तरक्की का रास्ता खुलता है।
कोशिश करें कि शमी का पौधा कभी ना सूखे। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। समय-समय पर इसकी देखभाल करते रहें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।