Vastu Tips: घर के मुख्य द्वार पर रखें ये चमत्कारी पौधा, दूर होगा वास्तु दोष, आसपास नहीं फटकेंगे सांप

वास्तु दोष दूर करेगा ये चमत्कारी पौधा

वास्तु शास्त्र में घर की सुख-शांति के लिए पौधों का खास महत्व बताया गया है। कुछ पौधे वास्तु शास्त्र में खास महत्व रखते हैं। सही दिशा और सही जगह पर अगर इन पौधों को लगाया जाए तो ये घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ नेगेटिवि एनर्जी को भी भगा देते हैं। आज जानेंगे उस पौधे के बारे में जो वास्तु दोष दूर करता है। ये पौधा इतना पावरफुल है कि इसके आसपास सांप भी नहीं फटकता है। प्लस प्वाइंट ये है कि जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष होता है उनके लिए ये पौधा तो वरदान से कम नहीं है।