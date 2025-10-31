वास्तु शास्त्र: पोछा लगाते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, घर से दूर भागेगी नेगेटिविटी

घर की साफ-सफाई से जुड़े वास्तु नियम

जिस घर का वास्तु सही होता है, वहां पर कभी भी नेगेटिव एनर्जी की एंट्री नहीं हो सकती है। घर में मौजूद हर एक कमरे और चीजों से जुड़ा वास्तु होता है। कहा जाता है कि अगर घर का वास्तु ठीक कर लिया जाए तो जिंदगी की आधी प्रॉब्लम यही से सॉल्व हो जाती है। वहीं घर की साफ-सफाई से जुड़े भी कई वास्तु नियम हैं, जिनको अपनाने से घर में सुख-समृद्धि आती है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही आसान से नियम जो आपके घर को ना साफ करेंगे बल्कि हर नेगेटिव एनर्जी को बाहर भी निकाल देंगे।