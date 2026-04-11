वास्तु शास्त्र: पार्टनर से रोज हो रही है लड़ाई? बेडरूम से तुरंत निकाल फेंके ये 5 चीजें

बेडरूम में ना रखें भगवान की मूर्ति

बेडरूम में भूलकर भी भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यहां तक कि यहां पर कभी मंदिर भी रखना सही नहीं माना जाता है। आमतौर पर लोग जगह की कमी होने के नाते ऐसा कर देते हैं जोकि बिल्कुल गलत है। नियम का पालन ना करने पर इससे मन में एक तरह का प्रेशर बना रहता है और आपको अपने ही कमरे में ऐसा महसूस हो सकता है कि आप रिलैक्स महसूस नहीं कर पा रहे हैं। पूजा करने के लिए घर में अलग बना लेंगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा।