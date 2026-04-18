वास्तु शास्त्र: घर से दूर भगानी है नेगेटिव एनर्जी? आज ही अपनाएं वास्तु के ये 5 आसान उपाय

पौधों से दूर होगी घर की नेगेटिविटी

वास्तु शास्त्र के अनुसार पौधों में ऐसी एनर्जी होती है जोकि घर में पॉजिटिविटी ले आते हैं। साथ ही ये अपनी एनर्जी आसपास की नेगेटिविटी को खत्म करते हैं। नियम के अनुसार घर में कुछ पौधे लगाने चाहिए जो आसपास के माहौल में फ्रेशनेस ले आते हैं। वहीं हरियाली देखकर भी मन अपने आप ही खुश हो जाता है। ऐसे में वास्तु के इन आसान से उपाय की मदद से आप घर से नेगेटिविटी दूर भगा सकते हैं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)