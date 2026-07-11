कहीं आपके भी किचन में तो नहीं हैं ऐसे बर्तन! तुरंत हटा दें, वरना दरिद्रता कभी नहीं छोड़ेगी पीछा

वास्तु शास्त्र में टूटे, चटके या जले हुए बर्तनों को अशुभ माना जाता है। ये बर्तन घर में दरिद्रता का प्रतीक होते हैं। जैसे पानी की एक-एक बूंद टपककर बर्बाद होती है, वैसे ही इन बर्तनों की वजह से घर की कमाई भी बिना फायदे के खर्च होती जाती है। अगर किचन में फूटा पतीला, चटकी हांडी या जला तवा पड़ा है, तो इसे तुरंत हटा दें।
टूटे बर्तन ना सिर्फ दिखने में खराब लगते हैं, बल्कि वे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इससे घर का माहौल भारी हो जाता है। परिवार के सदस्यों के बीच छोटी-छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगते हैं। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे बर्तन घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं और शांति भंग कर देते हैं।
टूटे और पुराने बर्तनों में बैक्टीरिया और फंगस आसानी से जमा हो जाते हैं। इन्हें इस्तेमाल करने से पाचन संबंधी समस्याएं, बार-बार बीमार पड़ना और कमजोरी जैसी शिकायतें बढ़ जाती हैं। वास्तु के साथ-साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ऐसे बर्तनों को किचन से पूरी तरह हटा देना चाहिए।
वास्तु शास्त्र कहता है कि टूटे बर्तन धन के रिसाव का प्रतीक हैं। इनकी वजह से कमाई के रास्ते बंद होते हैं और अनावश्यक खर्च बढ़ जाते हैं। इसलिए इन बर्तनों को रखना घर की समृद्धि के लिए हानिकारक है। अगर आप भी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, तो टूटे बर्तनों को तुरंत हटा दें।
टूटे बर्तनों के अलावा किचन में सालों पुराने मसाले, सड़ी दालें या एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री रखना भी वास्तु दोष पैदा करता है। ये चीजें ना सिर्फ गंध और कीड़े-मकोड़े पैदा करती हैं, बल्कि घर की सकारात्मकता को भी बासी बना देती हैं। समय-समय पर किचन की छंटनी करना बहुत जरूरी है।
टूटे बर्तनों को तुरंत बाहर निकाल दें। अच्छी क्वालिटी के बर्तन ही इस्तेमाल करें। किचन हमेशा साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखें। अग्नि कोण में किचन बनाने या रखने से पहले वास्तु नियमों का ध्यान रखें। साफ-सफाई और व्यवस्था बनाए रखने से घर में लक्ष्मी का वास होता है।
जैसे ही आप किचन से टूटे-फूटे और बेकार सामान हटा देंगे, घर की ऊर्जा में सकारात्मक बदलाव नजर आने लगेगा। धन प्रवाह बेहतर होगा, परिवार में शांति बढ़ेगी और स्वास्थ्य भी सुधरेगा। वास्तु छोटी-छोटी सावधानियों से बड़ा फर्क ला सकता है।
किचन को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। अनुपयोगी सामान हटाकर और सही नियमों का पालन करके आप धन, स्वास्थ्य और सुख बढ़ा सकते हैं। वास्तु नियमों का पालन करने से जीवन में पॉजिटिव बदलाव आते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।