वास्तु शास्त्र: सैलरी नहीं बढ़ रही और पैसों की है तंगी, इन उपायों से मिलेगी राहत

उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर देव की है। अगर आपकी तिजोरी का मुंह उत्तर या उत्तर-पूर्व की ओर नहीं खुलता है, तो धन आने से पहले ही लौट जाने का संभावना ज्यादा रहेगी। ऐसे में तिजोरी को उत्तर दिशा में स्थापित करें, उसका मुंह उत्तर की ओर रखें, अंदर एक चांदी का सिक्का और 11 गोमती चक्र रखकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें। मान्यता है ऐसा करने से धन का प्रवाह कभी नहीं रुकेगा।
ईशान कोण भगवान का निवास स्थान है, वहां अगर जूते-चप्पल, कचरा या भारी सामान रखा है, तो प्रमोशन और सैलरी वृद्धि के सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। इस कोने को आज ही पूरी तरह खाली करें, गंगाजल से शुद्ध करें, वहां एक छोटा सा लक्ष्मी-कुबेर यंत्र या कमलगट्टे की माला स्थापित करें। यहां की शुद्धता आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएगी।
वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर में कहीं भी पानी टपक रहा हो, तो मां लक्ष्मी उस घर में एक पल भी नहीं ठहरती हैं। टपकता नल, लीक होती टंकी, बहता पानी – ये सब धन के बहने के संकेत हैं। घर के सारे लीकेज ठीक करवाएं। जब पानी का लीकेज रुकेगा, तभी धन का प्रवाह बढ़ेगा।
झाड़ू को खड़ा करके, उत्तर-पूर्व में या दिखाई देने वाली जगह पर रखना मां लक्ष्मी का अपमान है। झाड़ू को हमेशा दक्षिण-पश्चिम कोने में लेटाकर, किसी कपड़े से ढककर रखें। रात में झाड़ू कभी किसी की नजर में ना आए। यह छोटा सा परिवर्तन आपके घर में धन की वर्षा करने लगेगा।
अगर रसोई उत्तर, पूर्व या ईशान कोण में है, तो कमाया हुआ धन जल जाता है। गैस का चूल्हा दक्षिण-पूर्व कोने में होना चाहिए। साथ ही हर शुक्रवार को लाल कपड़े में सात सूखी लाल मिर्च बांधकर रसोई में लटकाएं और लाल बल्ब जलाएं। यह उपाय आपके घर में धन का प्रवाह बढ़ाएगा।
सुबह उठते ही हथेली देखकर कराग्रे वसते लक्ष्मी… बोलें। हर शुक्रवार ग्11 पीली कौड़ियां पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। रात को सोते समय बटुआ कभी खाली ना रखें, एक नोट और एक सिक्का जरूर रखें। ये तीन छोटे से कार्य आपके जीवन में धन का स्थायी प्रवाह बनाएंगे।
इन 8 उपायों को पूरे श्रद्धा और विश्वास से आज से ही शुरू कर दें। कुछ दिनों बाद ही जब सैलरी बढ़ने की खबर आएगी, कर्ज उतरने लगेगा, हाथ में पैसा टिकने लगेगा, तब आप स्वयं महसूस करेंगे कि मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो गई हैं। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।