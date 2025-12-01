वास्तु शास्त्र: सैलरी नहीं बढ़ रही और पैसों की है तंगी, इन उपायों से मिलेगी राहत

मां लक्ष्मी का आगमन

इन 8 उपायों को पूरे श्रद्धा और विश्वास से आज से ही शुरू कर दें। कुछ दिनों बाद ही जब सैलरी बढ़ने की खबर आएगी, कर्ज उतरने लगेगा, हाथ में पैसा टिकने लगेगा, तब आप स्वयं महसूस करेंगे कि मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो गई हैं। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।