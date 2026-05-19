Vastu Tips: घर में इस जगह टांग लें राधा-कृष्ण की पेंटिंग, दूर होंगे पति-पत्नी के कलेश, मिलेंगे 2 फायदे

पेंटिंग लगाते समय रखें ये ध्यान

राधा-कृष्ण की पेंटिंग हमेशा साफ और सुंदर फ्रेम में ही लगानी चाहिए। टूटी या धुंधली तस्वीर लगाना वास्तु शास्त्र में सही नहीं माना जाता है। ये घर में और भी नेगेटिविटी ला सकती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।