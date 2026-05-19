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Vastu Tips: घर में इस जगह टांग लें राधा-कृष्ण की पेंटिंग, दूर होंगे पति-पत्नी के कलेश, मिलेंगे 2 फायदे

Radha Krishna Painting Vastu Benefits: वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप घर में राधा-कृष्ण की पेंटिंग को सही दिशा और जगह पर लगा देंगे तो इससे पार्टनर के साथ प्यार और घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ सकती है। बस इसे खरीदते समय 1 बात का ध्यान रखना जरूरी है।

Garima SinghMay 19, 2026 11:09 am IST
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राधा-कृष्ण की पेंटिंग होती है शुभ

वास्तु मान्यता के अनुसार घर में कुछ पेंटिंग का होना हमारी जिंदगी को पॉजिटिविटी से भर देता है। इन्हीं में से एक हा राधा-कृष्ण की पेंटिंग। राधा-कृष्ण को प्रेम, शांति और रिश्तों में मिठास के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।। घर में इनकी पेंटिंग लगाने से पॉजिटिविटी आती है।

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इस पेंटिंग के लिए सही दिशा

वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार घर की उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में राधा-कृष्ण की तस्वीर लगाना अच्छा माना जाता है। इस दिशा में इस पेंटिंग को लगाने से सारे काम बनने लगेंगे।

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पेंटिंग को लगाने की सही जगह

पति-पत्नी के रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ाने के लिए बेडरूम में राधा-कृष्ण की सुंदर पेंटिंग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे कपल्स के बीच किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं होता है और कलेश भी कम हो जाते हैं।

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रिश्तों में कम होती हैं दूरियां

वास्तु मान्यता है कि राधा-कृष्ण की पेंटिंग लगाने से पति-पत्नी के बीच प्यार और अपनापन बढ़ता है। छोटी-छोटी बातों पर होने वाले मनमुटाव कम हो सकते हैं।

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अच्छा होता है घर का माहौल

वास्तु शास्त्र के अनुसार राधा-कृष्ण की पेंटिंग घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में मदद कर सकती है। इससे घर का वातावरण शांत और खुशहाल बना रह सकता है।

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ऐसी पेंटिंग लगाना होगा बेहतर

वास्तु मान्यताओं के अनुसार मुस्कुराते हुए राधा-कृष्ण या बांसुरी बजाते कृष्ण की पेंटिंग शुभ मानी जाती है। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है जो मूड को भी बेहतर करती है। खरीदते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें।

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इन जगहों पर ना लगाएं तस्वीर

वास्तु के नियमों के अनुसार राधा-कृष्ण की पेंटिंग को कभी भी गलत जगह ना लगाएं। इसे बाथरूम के पास, किचन या फिर गंदी जगह पर लगाने से बचने की सलाह दी जाती है।

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पेंटिंग लगाते समय रखें ये ध्यान

राधा-कृष्ण की पेंटिंग हमेशा साफ और सुंदर फ्रेम में ही लगानी चाहिए। टूटी या धुंधली तस्वीर लगाना वास्तु शास्त्र में सही नहीं माना जाता है। ये घर में और भी नेगेटिविटी ला सकती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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