Vastu Tips: पानी के मटके के बगल में रखें मिट्टी की ये चीज, पितृ दोष से मिलेगी राहत, बेहतर होगी आर्थिक स्थिति

मटके के पास ना रखें ये 3 चीजें

वास्तु शास्त्र में ये भी बताया गया है कि मटके के आसपास हमें किन चीजों को रखने से बचना चाहिए। नियम के अनुसार मटके के पास कभी भी कूड़ेदान, जूते-चप्पल या झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही कोशिश करें कि इसके आसपास किसी भी तरह की गंदगी ना हो। अगर ऐसा करेंगे तो मां लक्ष्मी रुठेंगी और इस वजह से पैसों का नुकसान हो सकता है। आप कर्जे की स्थिति में भी फंस सकते हैं।