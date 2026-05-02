Vastu Tips: पानी के मटके के बगल में रखें मिट्टी की ये चीज, पितृ दोष से मिलेगी राहत, बेहतर होगी आर्थिक स्थिति

गर्मी के मौसम में पानी का मटका राहत देता है। मटके के पानी पीने से जहां स्वास्थ्य संबंधी कई लाभ मिलते हैं वहीं इसका सही इस्तेमाल करने से जिंदगी में सकारात्मक बदलाव भी देखे जा सकते हैं। वास्तु शास्त्र में मटके से जुड़ा एक पावरफुल उपाय बताया गया है जो पितृदोष दूर करने में मदद करता है। साथ ही इससे घर में पॉजिटिविटी भी आती है।
वास्तु शास्त्र के नियम के हिसाब से पानी के मटके पास घी या फिर तेल का दीया जलाना काफी शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि दीया मिट्टी का हो। इसे मटके के ठीक बगल में ही रखकर जला दें।
शास्त्र के अनुसार ये इतना पावरफुल ट्रिक है कि कुंडली में मौजूद पितृ दोष का असर भी कम होने लगता है। जिन लोगों को पितृ दोष है उन्हें ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय से पैसों से संबंधित दिक्कतें दूर होती हैं और इसी के साथ आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है।
जब वास्तु शास्त्र की बात हो रही हो तो सही दिशा के बारे में जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है। नियम के हिसाब से पानी के मटके को हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए। शास्त्र के अनुसार ये दिशा कुबेर भगवान की होती है। ऐसे में इसी ओर मटके को रखना फायदेमंद होता है।
आप पानी के मटके से घर की नकरात्मकता को भी दूर कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार मटके के बगल में आप अगर तुलसी का पौधा रख देंगे तो घर से खराब एनर्जी दूर हो जाएगी। इसी के साथ घर में अच्छी ऊर्जा का आगमन होगा। ऐसे में मटके के बगल में तुलसी का पौधा जरूर रखें।
वास्तु शास्त्र में ये भी बताया गया है कि मटके के आसपास हमें किन चीजों को रखने से बचना चाहिए। नियम के अनुसार मटके के पास कभी भी कूड़ेदान, जूते-चप्पल या झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही कोशिश करें कि इसके आसपास किसी भी तरह की गंदगी ना हो। अगर ऐसा करेंगे तो मां लक्ष्मी रुठेंगी और इस वजह से पैसों का नुकसान हो सकता है। आप कर्जे की स्थिति में भी फंस सकते हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार मटके से जुड़ा एक खास उपाय है जो आपको मानसिक रूप से शांति देगा। साथ ही इससे घर में बरकत भी आती है। शास्त्र के अनुसार अगर आप मटके में चांदी का एक सिक्का डाल देंगे तो इससे घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।