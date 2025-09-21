वास्तु शास्त्र: घर में अशोक का पेड़ लगाना चाहिए या नहीं, जानिए इसके बारे में सबकुछ

वास्तु के अनुसार, अशोक का पेड़ नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर सकारात्मकता लाता है। इसे लगाने से घर में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बढ़ती है। शास्त्रों में यह वास्तु दोष दूर करने वाला बताया गया है। लेकिन गलत दिशा में लगाने से विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सही नियमों का पालन करें।
रामायण में माता सीता को अशोक वाटिका में रखा गया था। इसके पत्तों का उपयोग पूजा, तोरण और मंगल कार्यों में होता है। वास्तु में यह लक्ष्मी कृपा का प्रतीक है। अशोक के पेड़ को रोज जल चढ़ाने से वैवाहिक सुख, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता मिलती है। ऐसे में इसे शुभ मुहूर्त में लगाएं।
अशोक लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, दुख-कलह दूर होते हैं। यह मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और धन प्राप्ति दिलाता है। वास्तु दोष, जैसे गृह क्लेश, दूर होते हैं और परिवार में एकता बढ़ती है।। वैज्ञानिक रूप से यह ऑक्सीजन देता है और वातावरण शुद्ध करता है।
वास्तु के अनुसार, अशोक का पेड़ उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ है, क्योंकि उत्तर कुबेर की दिशा है। मुख्य द्वार के पास कोने में लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। दक्षिण या पश्चिम में ऊंचे पेड़ शुभ हैं, लेकिन उत्तर सर्वोत्तम। गलत दिशा से बचें।
अशोक का पेड़ हमेशा शुभ मुहूर्त में मुख्य द्वार के पास लगाएं। इस पेड़ को रोजाना जल चढ़ाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र जपें। इस पेड़ को लगाने के बाद देखभाल पर विशेष ध्यान दें और इसे कभी सूखने ना दें।
अशोक को दक्षिण-पूर्व या उत्तर-पूर्व में ना लगाएं, क्योंकि यह अग्नि या जल तत्व असंतुलित करता है। टूटे या मुरझाए पेड़ ना रखें। मुख्य द्वार के ठीक सामने ना लगाएं। गलत दिशा से वास्तु दोष बढ़ सकता है। हमेशा स्वस्थ पौधा चुनें।
वैज्ञानिक रूप से, अशोक पेड़ ऑक्सीजन देता है, प्रदूषण कम करता है। इसके पत्ते एंटी-इंफ्लेमेटरी हैं, जो त्वचा रोगों में लाभकारी। वास्तु शास्त्र के मुताबिक, यह पेड़ वातावरण शुद्ध करता है। रोज जल चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है।