वास्तु शास्त्र: घर में अशोक का पेड़ लगाना चाहिए या नहीं, जानिए इसके बारे में सबकुछ

धार्मिक महत्व

रामायण में माता सीता को अशोक वाटिका में रखा गया था। इसके पत्तों का उपयोग पूजा, तोरण और मंगल कार्यों में होता है। वास्तु में यह लक्ष्मी कृपा का प्रतीक है। अशोक के पेड़ को रोज जल चढ़ाने से वैवाहिक सुख, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता मिलती है। ऐसे में इसे शुभ मुहूर्त में लगाएं।