कहीं आपके घर में भी पड़े हैं पुराने बिल और रसीदें? तुरंत करें बाहर, नहीं तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें

वास्तु शास्त्र कहता है कि बेकार कागजों को लंबे समय तक रखने से ऊर्जा का प्रवाह रुकता है। पुराने बिल और रसीदें कल्टर मानी जाती हैं। ये वातावरण को भारी बनाती हैं। इससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है और फैसले लेने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है। आर्थिक चिंताएं भी बढ़ने लगती हैं।
पुराने चुकाए गए बिल लंबे समय तक बिखरे रहने से पैसे और लेन-देन के कार्यों में अव्यवस्था आती है। वास्तु विशेषज्ञ बताते हैं कि इससे बरकत प्रभावित हो सकती है। जरूरी बिलों को व्यवस्थित फाइल में रखें और अनावश्यक को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दें। इससे आर्थिक ऊर्जा सही रहती है।
कागजों का ढेर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालता है। अव्यवस्थित जगह मन को भी बेचैन करती है। घर का वातावरण भारी लगने लगता है। नियमित सफाई और व्यवस्था से ऊर्जा का संचार सुचारु रहता है। साफ-सुथरा घर सुख-शांति लाता है।
जरूरी बिल और दस्तावेजों को अलग फोलडर या फाइल में व्यवस्थित रखें। तारीख और प्रकार के अनुसार अलग करें। इससे जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाते हैं। अव्यवस्था से बचने के लिए नियमित रूप से जांच करते रहें। व्यवस्थित फाइलें घर की ऊर्जा को संतुलित रखती हैं।
पर्सनल जानकारी वाले बिलों को फेंकने से पहले अच्छी तरह नष्ट कर दें। फाड़कर या श्रेड करके ही बाहर करें। इससे कोई भी आपकी निजी जानकारी हासिल नहीं कर सकता है। सुरक्षा का ध्यान रखना वास्तु और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से जरूरी है।
घर के उत्तर या पूर्व दिशा में कागजों का भारी अव्यवस्थित ढेर लगाने से बचें। ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। वहां कल्टर रखने से लाभ कम हो सकता है। दस्तावेजों को दक्षिण-पश्चिम या किसी बंद अलमारी में व्यवस्थित रखना बेहतर माना जाता है।
ऑफिस और घर दोनों जगह दस्तावेजों को समय-समय पर व्यवस्थित करें। पुराने बिल हटाते रहें। महीने में एक बार समीक्षा करें। इससे घर साफ रहता है और ऊर्जा का भारीपन कम होता है। छोटी आदत बड़ा फर्क लाती है।
पुराने बिल और रसीदें तुरंत बाहर करें। सिर्फ जरूरी कागजात रखें। साफ-सुथरा और व्यवस्थित तरीका अपनाएं। इससे मानसिक तनाव कम होगा और घर में सकारात्मकता बढ़ेगी। वास्तु के अनुसार सही व्यवस्था से मुश्किलें कम होती हैं और सुख-समृद्धि बनी रहती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।