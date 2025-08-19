वास्तु शास्त्र: घर में नया झाड़ू लाने के बाद जरूर करें ये काम, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न

शुभ मुहूर्त में लाएं झाड़ू

वास्तु शास्त्र के अनुसार, नया झाड़ू खरीदने के लिए शुभ समय का चयन करें। शुक्ल पक्ष के पहले सप्ताह या गुरुवार और शुक्रवार जैसे शुभ दिन आदर्श हैं। झाड़ू खरीदते समय इसे सम्मान के साथ लाएं और इसे कभी भी जमीन पर ना रखें। इसे हमेशा साफ और ऊंचे स्थान पर रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है।