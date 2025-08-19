vastu shastra new broom remedies for blessings of maa laxmi वास्तु शास्त्र: घर में नया झाड़ू लाने के बाद जरूर करें ये काम, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न
वास्तु शास्त्र: घर में नया झाड़ू लाने के बाद जरूर करें ये काम, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न

वास्तु शास्त्र में झाड़ू को केवल सफाई का साधन नहीं, बल्कि पॉजिटिविटी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू घर से गंदगी को हटाकर नेगेटिविटी खत्म करती है, इस वजह से यह मां लक्ष्मी को प्रिय है। नया झाड़ू लाने के बाद कुछ काम करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

Navaneet RathaurTue, 19 Aug 2025 05:06 PM
शुभ मुहूर्त में लाएं झाड़ू

वास्तु शास्त्र के अनुसार, नया झाड़ू खरीदने के लिए शुभ समय का चयन करें। शुक्ल पक्ष के पहले सप्ताह या गुरुवार और शुक्रवार जैसे शुभ दिन आदर्श हैं। झाड़ू खरीदते समय इसे सम्मान के साथ लाएं और इसे कभी भी जमीन पर ना रखें। इसे हमेशा साफ और ऊंचे स्थान पर रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है।

झाड़ू की पूजा करें

नया झाड़ू घर लाने के बाद उसे मां लक्ष्मी का प्रतीक मानकर पूजा करें। इसे साफ पानी से धोएं और हल्दी-कुमकुम से तिलक लगाएं। ऐसा करने से घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है। पूजा के बाद झाड़ू को सही स्थान पर रखें।

झाड़ू का सही स्थान

वास्तु के अनुसार, झाड़ू को हमेशा दक्षिण-पश्चिम या पश्चिम दिशा में रखें। इसे रसोईघर या पूजा कक्ष में ना रखें, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखें, ताकि यह किसी की नजर में ना आए। इसे उल्टा रखने से बचें, क्योंकि यह धन हानि का कारण बन सकता है। सही दिशा में रखा झाड़ू समृद्धि लाता है।

झाड़ू का उपयोग कैसे करें?

वास्तु शास्त्र में रात के समय झाड़ू लगाना वर्जित है, क्योंकि यह मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। सुबह और दोपहर में घर की सफाई करें। झाड़ू लगाते समय गंदगी को घर के बाहर की ओर ले जाएं, ना कि अंदर की ओर। इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और सकारात्मकता आती है।

पुराना झाड़ू हटाने का तरीका

पुराना झाड़ू फेंकते समय इसे सम्मान के साथ विदा करें। इसे कूड़ेदान में न फेंके, बल्कि किसी सुनसान स्थान पर रखें या दान करें। शनिवार को पुराना झाड़ू हटाना शुभ माना जाता है। नया झाड़ू लाने से पहले पुराने को हटाना सुनिश्चित करें, ताकि नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाए।

ये गलतियां ना करें

वास्तु के अनुसार, झाड़ू पर पैर लगाना, उसे गंदा रखना या टूटा-फूटा झाड़ू इस्तेमाल करना अशुभ है। झाड़ू को कभी भी खड़ा न रखें, क्योंकि यह धन हानि का कारण बन सकता है। साथ ही, घर में एक से ज्यादा झाड़ू न रखें, क्योंकि यह भ्रम और अस्थिरता को बढ़ावा देता है। हमेशा साफ और मजबूत झाड़ू चुनें।

समृद्धि का प्रतीक

वास्तु शास्त्र के अनुसार, झाड़ू न केवल घर को साफ रखता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और धन-समृद्धि को भी आकर्षित करता है। नया झाड़ू लाने के बाद इन वास्तु टिप्स का पालन करें और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। सही समय, सही दिशा और सम्मान के साथ झाड़ू का उपयोग आपके घर को सुख-शांति और समृद्धि से भर देगा।

