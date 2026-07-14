कहीं आप भी तो रात में नहीं धोते हैं कपड़े! जान लें इसके नुकसान और सही वास्तु नियम

वास्तु शास्त्र में रात को नकारात्मक ऊर्जा का समय बताया गया है। सूर्यास्त के बाद वातावरण में नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। इस समय कपड़े धोने से ये ऊर्जाएं कपड़ों में समा जाती हैं। जब आप ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो थकान, चिड़चिड़ापन और मानसिक अशांति बढ़ने लगती है। इसलिए रात का समय कपड़े धोने के लिए पूरी तरह वर्जित माना गया है।
रात में धुले कपड़े पूरी तरह सूख नहीं पाते हैं। इसमें नमी बनी रहती है, जिससे फंगस और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। ऐसे कपड़े पहनने से त्वचा संबंधी समस्याएं, एलर्जी और बार-बार बीमार पड़ने की शिकायत बढ़ जाती है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को इससे ज्यादा नुकसान होता है।
वास्तु शास्त्र कहता है कि रात में कपड़े धोने से लक्ष्मी का निवास अस्थिर हो जाता है। इससे अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, व्यापार में रुकावट आ सकती है और आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। कई बार लोग बिना वजह आर्थिक परेशानी महसूस करते हैं, जिसकी जड़ रात में धोए गए कपड़ों में हो सकती है।
सुबह या दोपहर में कपड़े धोना वास्तु की दृष्टि से सबसे उत्तम है। सूर्य की रोशनी कपड़ों को शुद्ध करती है और सकारात्मक ऊर्जा भरती है। दिन में सूखे कपड़े बैक्टीरिया मुक्त रहते हैं, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इससे घर का माहौल हल्का और प्रसन्न रहता है।
कपड़े हमेशा खुले और हवादार जगह पर सुखाएं। छत या बालकनी सबसे अच्छी जगह है। उत्तर या पूर्व दिशा में सुखाने से सूर्य की किरणें अच्छे से पड़ती हैं। कभी भी बाथरूम या अंधेरी जगह पर कपड़े न सुखाएं। रात में कपड़े बाहर फैलाकर ना छोड़ें।
कपड़े हमेशा दिन के समय में धोएं। गंदे कपड़ों को रात भर फर्श पर न छोड़ें। धोने के बाद उन्हें तुरंत सुखाएं। पुराने और फटे कपड़ों को तुरंत निकाल दें। इन छोटे-छोटे नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
रात में कपड़े धोने की आदत बदलकर दिन का समय चुनें। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और घर की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहेगी। वास्तु नियमों का पालन करने से जीवन में शांति और समृद्धि बढ़ती है। छोटी-छोटी सावधानियां बड़ी समस्याओं से बचाती हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।