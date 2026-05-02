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Vastu Shastra: तुलसी जी के पास गलती से ना रखें ये 5 चीजें, घर पर अशुभ प्रभाव बढ़ा देगी पैसों की तंगी

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना जाता है। इसे मां लक्ष्मी का स्वरूप मानकर घर में रखा जाता है। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे के आसपास कुछ चीजें रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में आर्थिक परेशानियां, कलह और अशांति आ सकती है। आइए जानते हैं इनके बारे में।

Navaneet RathaurMay 02, 2026 08:37 am IST
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तुलसी के पास जूते-चप्पल रखना वर्जित

तुलसी के पौधे के आसपास जूते, चप्पल या सैंडल रखना वास्तु और धार्मिक दोनों दृष्टि से अशुभ माना जाता है। तुलसी माता को पवित्र माना जाता है, इसलिए उनके पास अशुद्ध चीजें रखने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इससे घर में धन की कमी, कर्ज और आर्थिक तंगी आ सकती है। हमेशा जूते-चप्पल तुलसी से दूर रखें।

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झाड़ू रखने से बचें

तुलसी जी के पौधे के पास झाड़ू रखना या आसपास झाड़ू लगाना वास्तु शास्त्र में निषिद्ध है। झाड़ू को अशुद्ध माना जाता है। तुलसी के पास झाड़ू रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इससे परिवार में कलह, आर्थिक हानि और अशांति बढ़ सकती है। झाड़ू को हमेशा तुलसी से दूर, किसी बंद जगह पर रखें।

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शिवलिंग ना रखें

वास्तु और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी जी के गमले या पास में शिवलिंग रखना बहुत अशुभ है। पूर्व जन्म की कथा के अनुसार तुलसी (वृंदा) असुर जालंधर की पत्नी थीं, जिनका वध भगवान शिव ने किया था। इसलिए शिवलिंग को तुलसी दल से दूर रखा जाता है। तुलसी जी के पास शिवलिंग रखने से वास्तु दोष बढ़ता है। ऐसा करने से घर में अशांति और आर्थिक समस्या आ सकती है।

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कांटेदार पौधे ना रखें

तुलसी जी के पास कोई कांटेदार पौधा, खासकर कैक्टस लगाना वास्तु दोष को आमंत्रित करता है। कैक्टस नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इससे घर में कलह, आर्थिक हानि और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। तुलसी के आसपास सिर्फ हरे-भरे और सकारात्मक पौधे ही रखें।

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गंदगी और कूड़ेदान दूर रखें

तुलसी जी के पौधे के चारों ओर हमेशा साफ-सफाई रखनी चाहिए। गंदगी, कूड़ेदान, मिट्टी का कचरा या सड़ने वाली कोई चीज तुलसी के पास नहीं रखनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। रोज तुलसी के पौधे को साफ पानी से सींचें और आसपास की जगह साफ रखें।

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गलत चीजें रखने से नुकसान

तुलसी जी के पौधे के पास ऊपर बताई गई चीजें रखने से वास्तु दोष बढ़ता है, जिससे घर में धन हानि, कर्ज, स्वास्थ्य समस्या और पारिवारिक कलह हो सकती है। तुलसी मां लक्ष्मी का प्रतीक हैं, इसलिए उनकी रक्षा और सम्मान करना जरूरी है।

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तुलसी के पौधे की देखभाल के नियम

तुलसी जी को रोज जल चढ़ाएं, लेकिन शाम को कभी न चढ़ाएं। तुलसी के पौधे को घर के पूर्व या उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान तुलसी को नहीं छूना चाहिए। तुलसी जी के पौधे की पूजा रोज करें और उसे प्रेम से देखभाल करें।

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तुलसी का महत्व

तुलसी जी के पौधे को सही स्थान पर लगाने और देखभाल करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और परिवार में सुख-शांति रहती है। तुलसी का पौधा ना सिर्फ धार्मिक तौर पर, बल्कि वास्तु और स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत लाभकारी है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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