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Vastu Tips: बाहर से आकर आप भी बेडरूम में ही उतारते हैं अपने जूते, तो हो जाएं सावधान, बड़े नुकसान को दे रहे हैं न्योता

घर में बाहर से आकर जूते-चप्पल सीधे बेडरूम में उतारने की आदत कई लोगों में होती है। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, यह आदत बेहद नुकसानदायक है। बेडरूम आराम करने और सोने की जगह होती है। यहां जूते-चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, जो पूरे घर का माहौल बिगाड़ सकती है।

Navaneet RathaurJun 15, 2026 03:14 pm IST
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बेडरूम में जूते रखने की गलती

वास्तु के अनुसार, बिस्तर के नीचे या आस-पास जूते-चप्पल रखना पूरी तरह वर्जित है। बाहर की धूल, गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा जूतों के माध्यम से बेडरूम में आ जाती है। इससे घर की सकारात्मकता नष्ट होती है और परिवार के सदस्यों के बीच अनायास तनाव बढ़ने लगता है।

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दांपत्य जीवन पर बुरा प्रभाव

बेडरूम में जूते रखने से पति-पत्नी के बीच कलह बढ़ सकती है। वास्तु मान्यता है कि जूतों की नेगेटिव एनर्जी वैवाहिक संबंधों को प्रभावित करती है। छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं और घर का सुख-चैन छिन जाता है। इस गलती के कारण रिश्तों में अलगाव आने लगता है।

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रसोई में जूते पहनर ना जाएं

बेडरूम के अलावा कई रसोई समेत कई अन्य जगहों पर जूते-चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। रसोई को मां अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। यहां जूते-चप्पल रखना या पहनकर जाना अशुभ होता है। इससे घर में धन की कमी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और परिवार में कलह हो सकती है। रसोई हमेशा पवित्र और साफ रखनी चाहिए।

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नींद और स्वास्थ्य पर पड़ता है असर

जूतों की गंदी महक और नकारात्मक ऊर्जा नींद में बाधा डालती है। इससे अनिद्रा, तनाव और थकान बढ़ती है। सुबह उठकर भी व्यक्ति तरोताजा महसूस नहीं करता है। लंबे समय तक यह आदत मानसिक स्वास्थ्य को भी खराब कर सकती है।

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पूजा कक्ष में सावधानी बरतें

पूजा घर देवताओं का निवास स्थान है। यहां जूते-चप्पल लेकर जाना या रखना वास्तु दोष पैदा करता है। इससे पूजा का फल कम होता है और परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूजा कक्ष में हमेशा नंगे पैर जाना चाहिए।

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मुख्य द्वार के सामने जूते ना रखें

मुख्य द्वार वह जगह है, जहां से मां लक्ष्मी और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। यहां जूते-चप्पल बिखेरने से देवी-देवताओं का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इससे घर में धन-समृद्धि और शांति प्रभावित होती है।

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शनि दोष बढ़ाने वाली गलती

जूते-चप्पल बेतरतीब फैले रहने से शनि का प्रभाव बढ़ता है। इससे देरी, बाधाएं और आर्थिक परेशानियां आती हैं। वास्तु कहता है कि जूतों को व्यवस्थित रखने से शनि दोष भी कम होता है।

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जूते रखने का सही वास्तु उपाय

जूते-चप्पल हमेशा बेडरूम से बाहर रखें। दक्षिण या पश्चिम दिशा में शू रैक या अलमारी में व्यवस्थित रखना शुभ माना गया है। रोजाना जूतों को साफ करें और इन्हें सही से रखें । इन छोटी-छोटी आदतों से घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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