Vastu Tips: बाहर से आकर आप भी बेडरूम में ही उतारते हैं अपने जूते, तो हो जाएं सावधान, बड़े नुकसान को दे रहे हैं न्योता

जूते रखने का सही वास्तु उपाय

जूते-चप्पल हमेशा बेडरूम से बाहर रखें। दक्षिण या पश्चिम दिशा में शू रैक या अलमारी में व्यवस्थित रखना शुभ माना गया है। रोजाना जूतों को साफ करें और इन्हें सही से रखें । इन छोटी-छोटी आदतों से घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।