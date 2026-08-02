सोते समय भूलकर भी सिरहाने ना रखें मोबाइल और वॉलेट! तुरंत बदलें ये आदत, नहीं तो बढ़ जाएगी परेशानी

रात को सोते समय शरीर और मन दोनों विश्राम करते हैं। इस दौरान आसपास का माहौल शुद्ध और शांत होना चाहिए। वास्तु शास्त्र कहता है कि बेड के पास अनुचित वस्तुएं रखने से नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इससे नींद अधूरी रहती है और सुबह थकान महसूस होती है। सही व्यवस्था से मानसिक शांति और अच्छी नींद दोनों मिलते हैं।
सोते समय सिरहाने या बेड के पास पर्स, वॉलेट या नकदी कभी ना रखें। पैसों से जुड़ी वस्तुएं रात भर आर्थिक चिंताओं को सक्रिय रखती हैं। इससे मन में बेचैनी बनी रहती है और सुबह उदास मन के साथ उठने की संभावना बढ़ जाती है। पैसे को अलमारी या सुरक्षित जगह पर रखना बेहतर होता है, ताकि रात का समय शांत रहे।
मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सिरहाने रखकर सोना वास्तु की दृष्टि से सही नहीं माना जाता है। इनसे निकलने वाली तरंगें नींद की गुणवत्ता खराब करती हैं। साथ ही रात में बार-बार स्क्रीन देखने की आदत भी बन सकती है। मोबाइल को बेड से दूर चार्ज करें या दूसरे कमरे में रखें। इससे मानसिक सुकून बढ़ता है।
तकिए के नीचे या सिरहाने किताब अखबार या पढ़ाई से जुड़ा सामान रखना विद्या का अपमान माना जाता है। वास्तु में कहा गया है कि ज्ञान से जुड़ी वस्तुएं सम्मान के साथ रखी जानी चाहिए। रात को इन्हें पास रखने से मानसिक उलझन बढ़ सकती है। किताबों को अलग शेल्फ या टेबल पर व्यवस्थित रखना चाहिए।
बेड के नीचे या सिरहाने जूते-चप्पल रखना सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है। बाहर की गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा इनके माध्यम से कमरे में आ जाती है। इससे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बीमारियों की संभावना बढ़ सकती है। जूते-चप्पल को घर के प्रवेश द्वार के पास या अलग जगह रखें।
गलत वस्तुओं को पास रखकर सोने से आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है। मन में लगातार चिंता बनी रहती है और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ती है। मानसिक तनाव बढ़ने से रिश्तों में भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। सही आदतें अपनाने से इन नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
अशुद्ध ऊर्जा के बीच सोने से शरीर पूरी तरह आराम नहीं कर पाता। सुबह थकान सिरदर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। लंबे समय तक यह आदत बनी रहे, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित होती है। शुद्ध माहौल में सोने से शरीर को बेहतर रिकवरी मिलती है और दिन भर ऊर्जा बनी रहती है।
रात को सोने से पहले बेड के आसपास की जगह साफ रखें। वॉलेट मोबाइल किताबें और जूते-चप्पल को दूर सुरक्षित स्थान पर रख दें। कमरे में हल्का प्रकाश या सुगंध का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी सावधानियां मानसिक शांति बेहतर स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता की ओर ले जाती हैं। आदत बदलने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।