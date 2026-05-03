Vastu Tips: गलती से भी घर के इस कोने को ना छोड़ें खाली, वास्तु दोष बढ़ा देगी नेगेटिविटी, बचाव के लिए करें ये काम

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के कुछ कोनों को खाली छोड़ने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इन्हें सही तरीके से सजाने और उपयोग में लाने से घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं इन कोनों के बारे में और इनसे जुड़े नियम।
कोने घर की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। अगर ये खाली पड़े रहते हैं, तो नकारात्मक शक्तियां वहां जमा हो जाती हैं। वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि साफ-सुथरे और सही ढंग से सजे कोने घर को चुंबक की तरह सकारात्मकता खींचते हैं। प्रत्येक कोण की अपनी दिशा और ऊर्जा होती है, जिसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है।
ईशान कोण घर का सबसे पवित्र कोना माना जाता है। इसे खाली छोड़ना सबसे बड़ा वास्तु दोष है। यहां हल्का मंदिर, जल का कलश या सफेद रंग की वस्तु रखें। इस कोने को साफ और खुला रखने से बच्चों की बुद्धि तेज होती है, परिवार में सकारात्मक विचार बढ़ते हैं और ईश्वरीय कृपा बनी रहती है।
यह कोना घर के मुखिया का स्थान है। इसे खाली छोड़ने से घर की स्थिरता प्रभावित होती है और मुखिया का आत्मविश्वास कमजोर पड़ सकता है। यहां भारी सामान, अलमारी या ठोस सजावटी वस्तुएं रखें। इससे परिवार में नेतृत्व मजबूत रहता है और आर्थिक स्थिति स्थिर होती है।
आग्नेय कोण अग्नि तत्व से जुड़ा है। इसे खाली या ठंडा रखने से घर के सदस्यों में आलस्य और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। यहां लाल रंग का हल्का बल्ब, तांबे की कोई वस्तु या छोटा किचन एरिया रखना शुभ है। इससे उत्साह, स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ बढ़ता है।
उत्तर दिशा का कोना धन और समृद्धि से जुड़ा है। इसे खाली छोड़ने से आय के रास्ते बंद हो सकते हैं। यहां हरे पौधे, लक्ष्मी-कुबेर की छोटी प्रतिमा या पानी का फव्वारा रखें। इस कोने को व्यवस्थित रखने से नौकरी, व्यापार और धन वृद्धि के योग बनते हैं।
यह कोना चंद्रमा और वायु तत्व से संबंधित है। इसे खाली छोड़ने से मानसिक अशांति, नींद की समस्या और पड़ोसियों से विवाद हो सकता है। यहां विंड चाइम, सफेद शोपीस या हल्की गतिशील वस्तु रखें। इससे समाज में सम्मान बढ़ता है और घर में शांति बनी रहती है।
कोनों को खाली छोड़ने से वास्तु दोष बढ़ता है, जिससे परिवार में अशांति, आर्थिक हानि, स्वास्थ्य समस्या और रिश्तों में दरार आ सकती है। सही वास्तु से इन कोनों को ऊर्जा का स्रोत बनाया जा सकता है।
घर के हर कोने को साफ, व्यवस्थित और सकारात्मक बनाए रखें। हल्के रंगों का उपयोग करें और अनावश्यक सामान हटाएं। इन छोटी-छोटी बातों से घर ना सिर्फ सुंदर बनेगा, बल्कि सुख-समृद्धि और शांति का केंद्र भी बनेगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।