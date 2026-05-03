Vastu Tips: गलती से भी घर के इस कोने को ना छोड़ें खाली, वास्तु दोष बढ़ा देगी नेगेटिविटी, बचाव के लिए करें ये काम

बढ़ेगी सुख-समृद्धि और शांति

घर के हर कोने को साफ, व्यवस्थित और सकारात्मक बनाए रखें। हल्के रंगों का उपयोग करें और अनावश्यक सामान हटाएं। इन छोटी-छोटी बातों से घर ना सिर्फ सुंदर बनेगा, बल्कि सुख-समृद्धि और शांति का केंद्र भी बनेगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।