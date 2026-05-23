Vastu Tips: मुख्य द्वार पर लगा रखी है ऐसी नेम प्लेट? ना करें 6 गलतियां, जानें सही तरीका

वास्तु शास्त्र में नेम प्लेट को घर की पहचान के साथ-साथ सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। नेम प्लेट घर की सही ऊर्जा में बड़ा रोल निभाता है। अगर इसके लिए गलत दिशा और रंग का चुनाव किया जाए तो ये बुरा असर भी डाल सकता है। वास्तु के अनुसार नेम प्लेट हो तो घर में बरकत के साथ-साथ खुशहाली आती है। आइए जानते हैं नेम प्लेट से जुड़ी 7 आम गलतियां।
वास्तु शास्त्र के अनुसार नेम प्लेट पर आपका नाम साफ-साफ लिखा होना चाहिए। बहुत ज्यादा स्टाइलिश अक्षर इस पर नहीं होने चाहिए। वहीं छोटे और धुंधला नाम भी शुभ नहीं माना जाता है।
हमेशा मुख्य द्वार की बाईं ओर ही नेम प्लेट लगाएं। वास्तु के अनुसार नेम प्लेट के लिए उत्तर और पूर्व दिशा सबसे सही मानी जाती है। साथ ही ध्यान में रखें कि इसे इतनी ऊंचाई पर लगाएं कि आने-जाने वालों की नजर इस पर आसानी से पड़े। बहुत ज्यादा नीचे या फिर छिपी हुई जगह पर इसे ना लगाएं।
अगर नेम प्लेट के बाद धूल जमी है या फिर आसपास मकड़ी के जाले हैं तो ये घर की ऊर्जा के लिए सही नहीं माना जाएगा। नकारात्मकता को हटाने के लिए मुख्य द्वार के साथ-साथ नेम प्लेट भी साफ-सुथरी होनी चाहिए। इससे घर में सुख-समृद्धि आती है।
अगर आप मुख्य द्वार पर टूटी या फिर फीकी पड़ चुकी नेम प्लेट लगाएंगे तो ये मान-सम्मान में कमी का संकेत होता है। साथ ही इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा भी बुरी तरह से प्रभावित होती है और बरकत नहीं होती है।
वैसे तो नेम प्लेट का रंग घर के मुख्य द्वार और दीवारों के रंग के अनुसार ही चुनना बेहतर होता है ताकि रंगों का सही बैलेंस बना रहें। हालांकि बहुत ज्यादा गहरे रंग वाली नेम प्लेट से बचना चाहिए। वास्तु में हल्के भूरे, सफेद, हरे, ग्रे और पीले रंग की नेम प्लेट को शुभ माना जाता है।
वास्तु नियमों के अनुसार नेम प्लेट काफी सिंपल सा होना चाहिए। इसमें ज्यादा स्टिकर, भारी भरकम सजावट या फिर नंबर वगैरह लिखवाने से बचना चाहिए। वास्तु में सिंपल और साफ-सुथरी नेम प्लेट को ज्यादा महत्व दिया जाता है।
वास्तु शास्त्र के हिसाब से नेम प्लेट हमेशा साफ और अच्छी स्थिति में होना चाहिए। साथ ही कोशिश करनी चाहिए कि नियमित रूप से इसकी सफाई हो। अगर इस पर धूल जमती है तो ये शुभ नहीं माना जाता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।