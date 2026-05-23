Vastu Tips: मुख्य द्वार पर लगा रखी है ऐसी नेम प्लेट? ना करें 6 गलतियां, जानें सही तरीका

वास्तु शास्त्र में नेम प्लेट का महत्व

वास्तु शास्त्र में नेम प्लेट को घर की पहचान के साथ-साथ सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। नेम प्लेट घर की सही ऊर्जा में बड़ा रोल निभाता है। अगर इसके लिए गलत दिशा और रंग का चुनाव किया जाए तो ये बुरा असर भी डाल सकता है। वास्तु के अनुसार नेम प्लेट हो तो घर में बरकत के साथ-साथ खुशहाली आती है। आइए जानते हैं नेम प्लेट से जुड़ी 7 आम गलतियां।