सुबह की पूजा में गलती से ना करें ये 5 काम, नेगेटिविटी बढ़ने से मिलता है अशुभ परिणाम

वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान को गंदे, मैले या फटे वस्त्र अर्पित करना अशुभ है। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर की सुख-समृद्धि प्रभावित होती है। हमेशा साफ, नए और रंगीन वस्त्र चढ़ाएं। इससे सकारात्मकता बढ़ती है और मंगलमय वातावरण बनता है।
पूजा में दीपक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। वास्तु के अनुसार, इसे हमेशा थाली, चौकी या स्टैंड पर रखकर जलाएं। दीपक को सीधे जमीन पर जलाना अशुभता और नकारात्मक ऊर्जा लाता है। घी या तिल का तेल उपयोग करें और दीपक को पूर्व दिशा में रखें।
सुबह की पूजा में अक्षत (चावल) का उपयोग जरूरी है, लेकिन टूटे चावल वर्जित हैं। 'अक्षत' का अर्थ है अटूट। टूटे चावल चढ़ाने से पूजा का प्रभाव कम होता है और नकारात्मकता बढ़ती है। हमेशा साबुत, साफ चावल उपयोग करें। इन्हें गंगाजल से शुद्ध करें।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, देवी-देवताओं को ताजे, सुगंधित फूल ही चढ़ाएं। मुरझाए या बासी फूल अशुभ हैं और नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। गुलाब, चमेली या कमल जैसे फूल चुनें। फूलों को सुबह जल्दी तोड़ें और गंगाजल से शुद्ध कर पूजा में उपयोग करें।
धार्मिक मान्यताओं में पूजा के दीपक से दूसरा दीपक जलाना अशुभ माना जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा को कम करता है और वास्तु दोष को बढ़ाता है। हमेशा माचिस या अलग स्रोत से दीपक जलाएं। दीपक को पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में रखें।
वास्तु के अनुसार, पूजा स्थल को साफ और व्यवस्थित रखें। गंदगी, टूटा सामान या बिखरे फूल नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। रोज गंगाजल छिड़कें और पूजा कक्ष को उत्तर-पूर्व दिशा में बनाएं। साफ-सफाई से पूजा का प्रभाव बढ़ता है और शांति बनी रहती है।
सुबह की पूजा में साफ वस्त्र, साबुत अक्षत, ताजे फूल, सही दीपक और स्वच्छता का ध्यान रखें। इन 5 गलतियों से बचने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। वास्तु नियमों का पालन करें, ताकि घर में शांति, समृद्धि और मंगलमय वातावरण बना रहे।