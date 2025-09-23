सुबह की पूजा में गलती से ना करें ये 5 काम, नेगेटिविटी बढ़ने से मिलता है अशुभ परिणाम

गंदे या फटे वस्त्र ना चढ़ाएं

वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान को गंदे, मैले या फटे वस्त्र अर्पित करना अशुभ है। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर की सुख-समृद्धि प्रभावित होती है। हमेशा साफ, नए और रंगीन वस्त्र चढ़ाएं। इससे सकारात्मकता बढ़ती है और मंगलमय वातावरण बनता है।