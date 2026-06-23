Vastu Shastra: सुबह आंख खुलते ही ना देखें ये 5 चीजें, दिन भर छाई रहेगी नेगेटिविटी

अपनी या दूसरे की परछाई

वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठकर किसी की भी परछाई देखना शुभ नहीं होता है। दिन की शुरुआत हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।