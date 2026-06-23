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Vastu Shastra: सुबह आंख खुलते ही ना देखें ये 5 चीजें, दिन भर छाई रहेगी नेगेटिविटी

Vastu Shastra Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही कुछ चीजों को देखना अशुभ माना जाता है। जानिए किन 5 चीजों से सुबह-सुबह दूरी बनाकर रखनी चाहिए?

Garima SinghJun 23, 2026 10:10 pm IST
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सुबह-सुबह ना देखें ये 5 चीजें

वास्तु मान्यता के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले जो चीज हम देखते हैं उसका असर हमारे मन और पूरे दिन पड़ सकता है। आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में जिन्हें सुबह आंख खुलते ही देखने से बचना चाहिए नहीं तो जिंदगी में नेगेटिविटी बढ़ते देर नहीं लगेगी।

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सुबह-सुबह शीशा देखना

आमतौर पर लोग सुबह उठते ही शीशा देखते हैं जोकि बिल्कुल भी शुभ नहीं है। वास्तु के नियमों के हिसाब से ऐसा करने से हमारी पॉजिटिव एनर्जी काफी हद तक प्रभावित होती है।

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सिंक में पड़े गंदे बर्तन

वास्तु मान्यता है कि सुबह-सुबह गंदे बर्तन देखना नेगेटिविटी को बढ़ावा देता है। इसी वजह से रात में ही किचन को साफ रखने की सलाह दी जाती है।

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हिंसक जानवर की फोटो

कोशिश करें कि घर में कोई भी ऐसी तस्वीर ना हो जिसमें हिंसक जानवर बना हो। फोन के वॉलपेपर पर भी ऐसी तस्वीर ना रखें। मान्यता है कि सुबह-सुबह इसे देखने से तनाव की स्थिति पैदा होती है और मन में बेकार के ख्याल आते हैं।

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बंद पड़ी हुई घड़ी

वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही बंद पड़ी घड़ी को भूलकर भी नहीं देखना चाहिए। माना जाता है कि अगर ऐसा होता है तो दिन भर सुस्ती छाई रहेगी और सभी काम में रुकावटें भी पैदा होने लगेंगी।

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अपनी या दूसरे की परछाई

वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठकर किसी की भी परछाई देखना शुभ नहीं होता है। दिन की शुरुआत हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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