Vastu Tips: मनी प्लांट घर में कहां-कहां नहीं लगाना चाहिए? एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान, जानें सही दिशा

मनी प्लांट के लिए ये दिशा है सबसे खतरनाक

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के ईशान कोण पर मनी प्लांट को कभी भी नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि अगर इस दिशा में मनी प्लांट लगाया जाए तो इससे कर्जे की स्थिति बन सकती है। ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि घर का ज्यादातर पैसा बीमारियों में ही निकल जाए। ऐसे में इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से हमेशा बचना चाहिए।