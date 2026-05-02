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Vastu Tips: मनी प्लांट का कट्टर दुश्मन है ये पौधा, बगल से हटा दें नहीं तो होंगे ये नुकसान

वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट के पास कुछ पौधों को रखना वर्जित माना जाता है। जानें वो कौन सा पौधा जो आपकी तरक्की रोक सकता है और घर में नेगेटिविटी बढ़ा सकता है।

Garima SinghMay 02, 2026 01:49 pm IST
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मनी प्लांट और पैसे का कनेक्शन

मनी प्लांट को लगाने से खूब पैसा आता है। ये बात तो आप बचपन से सुनते आए होंगे। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर सही नियमों का पालन किया जाए को मनी प्लांट घर में पॉजिटिविटी ले आ सकता है। शास्त्र में इसे शुक्र का कारक माना जाता है लेकिन इसके आसपास एक पौधा नहीं रखना चाहिए। अब जानते हैं कि आखिर वो पौधा कौन सा है और इससे क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं?

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मनी प्लांट लगाने के फायदे

वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि घर में मनी प्लांट लगाने से कई फायदे मिलते हैं। इसकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है कि इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है। साथ ही तरक्की के रास्ते में आने वाली हर बाधा इसकी मदद से खत्म होने लगते हैं। मनी प्लांट को हमेशा घर की दक्षिण-पूर्व या फिर उत्तर-पूर्व दिशा की ओर ही लगाना चाहिए।

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मनी प्लांट के बगल रखें ये पौधे

मनी प्लांट के बदल में हमेशा तुलसी, जेट प्लांट या फिर बांस का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। इससे मनी प्लांट होने वाले फायदे दोगुने हो सकते हैं। साथ ही इसकी मदद से नकारात्मक ऊर्जा जड़ से खत्म हो जाती है।

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मनी प्लांट के बगल में ना लगाएं ये पौधा

वास्तु शास्त्र के अनुसार आप मनी प्लांट के बगल में कभी भी कैक्टस या कोई भी कांटेदार पौधा ना लगाएं। माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। साथ ही इनके आसपास होने से घर में आई खुशहाली पर भी नजर लग जाती है।

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कैक्टस के बगल में मनी प्लांट होने के नुकसान

अगर आप मनी प्लांट के बगल में कैक्टस या कोई भी कांटेदार पौधा रखते हैं तो इससे पैसे की तंगी जैसी स्थिति बन सकती है। आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और हो सकता है कि तरक्की के रास्ते में कई तरह की बाधाएं आएं। कुल मिलाकर अगर आप इन दोनों पौधों को साथ रखेंगे तो आपके पास पैसा कभी नहीं रुकेगा।

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मनी प्लांट से जुड़ी ये गलतियां ना करें

मनी प्लांट कई लोग लगा लेते हैं लेकिन इसकी देखभाल बहुत कम ही कर पाते हैं। कोशिश करें कि इसकी साफ-सफाई नियमित रूप से होती रहे। अगर कोई पत्ती सूख गई है या पीली पड़ गई है तो इसे तुरंत हटा दें। ऐसा नहीं करेंगे तो ये घर में नेगेटिविटी ले आता है।

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मनी प्लांट से जुड़ा प्रो-टिप

वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट से जुड़े कई खास टिप्स बताएं गए हैं। एक टिप्स सबसे खास और आसान है। अगर आप मनी प्लांट के पानी में एक चम्मच दूध मिला देंगे तो इससे घर में बरकत आती है।

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नोट

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए हस्तरेखा विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

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