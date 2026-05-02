Vastu Tips: मनी प्लांट का कट्टर दुश्मन है ये पौधा, बगल से हटा दें नहीं तो होंगे ये नुकसान

मनी प्लांट और पैसे का कनेक्शन

मनी प्लांट को लगाने से खूब पैसा आता है। ये बात तो आप बचपन से सुनते आए होंगे। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर सही नियमों का पालन किया जाए को मनी प्लांट घर में पॉजिटिविटी ले आ सकता है। शास्त्र में इसे शुक्र का कारक माना जाता है लेकिन इसके आसपास एक पौधा नहीं रखना चाहिए। अब जानते हैं कि आखिर वो पौधा कौन सा है और इससे क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं?