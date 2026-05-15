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Vastu Shastra: बेड पर लेटे-लेटे Phone पर बात करना माना जाता है अशुभ, 2 दिशाओं में करेंगे कॉल तो बनेंगे काम

वास्तु के अनुसार बेड पर लेटकर फोन पर बात करना हमारी जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जानें फोन पर बात करने की सही दिशा क्या है और किन 2 दिशाओं में बैठकर बात करने से सारे काम बनने लगते हैं?

Garima SinghMay 15, 2026 10:11 pm IST
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फोन कॉल से जुड़े वास्तु के नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार जरूरी फोन कॉल करते समय सही दिशा में बैठने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। साथ ही बातचीत का असर भी सामने वाले पर ज्यादा पड़ता है। माना जाता है कि सही दिशा सकारात्मक ऊर्जा देती है और काम बनने की संभावना को बढ़ा देती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही नियमों के बारे में।

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बेड पर लेटकर ना करें बात

आमतौर पर देखा जाता है लोग इत्मीनान से बेड पर लेटकर घंटों बात करते हैं जबकि ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार लेटकर या फिर आलस में की जाने वाली बातों से जिंदगी में धीरे-धीरे नकारात्मकता बढ़ती है।

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ऑफिशियल कॉल के लिए शुभ है ये दिशा

अगर आपको कोई जरूरी बिजनेस कॉल, इंटरव्यू या किसी नए काम से जुड़ी बातचीत करनी है तो इस दौरान पूर्व दिशा की ओर बैठना शुभ माना जाएगा। ये दिशा सकारात्मक सोच और नए मौकों से जुड़ी मानी जाती है।

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इस दिशा में बात करने से बनेंगे सारे काम

वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा धन और करियर से जुड़ी मानी जाती है। प्रोफेशनल लाइफ या फिर पैसों से जुड़ी जरूरी फोन कॉल इस दिशा में बैठकर करने से रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। या फिर आपको किसी भी काम में सफलता चाहिए तो इसी दिशा का चुनाव करें।

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इन दिशाओं में बैठकर ना करें फोन

वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में बैठकर कभी भी फोन पर बात नहीं करना चाहिए। इससे काम में देरी की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा ओवरथिंकिंग भी बढ़ने लगती है।

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सोते वक्त पास ना रखें फोन

सोते समय मोबाइल को सिरहाने रखने से मानसिक तनाव और नींद पर असर पड़ सकता है। साथ ही इससे बुध और राहु खराब होते हैं। वास्तु के अनुसार फोन को थोड़ी दूरी पर रखना बेहतर माना जाता है।

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गुस्से में ना करें फोन पर बात

वास्तु शास्त्र के नियमों के हिसाब से गुस्से या फिर नकारात्मक सोच के साथ किसी से भी फोन पर बात नहीं करने से बचना चाहिए। ये रिश्ते के साथ-साथ खुद की एनर्जी को भी प्रभावित करता है।

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फोन की स्क्रीन रखें साफ

वास्तु शास्त्र की दुनिया में हमेशा से गंदगी और टूटे सामान को नकारात्मक ऊर्जा की वजह माना जाता है। ऐसे में आप अपने फोन की स्क्रीन को हमेशा साफ रखें और टूटे हुए कवर या फिर खराब हो चुकी एक्सेसरी को तुरंत बदल लें।

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छोटी आदतों से बड़ा असर

जरूरी कॉल के समय सही दिशा का चुनाव करने से साथ-साथ मन को शांत रखेंगे तो आपकी बात ज्यादा असर करेगी। इन छोटे-छोटे नियमों पर अमल करके आप जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं।

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बाथरूम में ना करें फोन का इस्तेमाल

वास्तु के अनुसार भूलकर भी फोन का इस्तेमाल कभी भी बाथरूम में ना करें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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