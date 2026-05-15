Vastu Shastra: बेड पर लेटे-लेटे Phone पर बात करना माना जाता है अशुभ, 2 दिशाओं में करेंगे कॉल तो बनेंगे काम

फोन कॉल से जुड़े वास्तु के नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार जरूरी फोन कॉल करते समय सही दिशा में बैठने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। साथ ही बातचीत का असर भी सामने वाले पर ज्यादा पड़ता है। माना जाता है कि सही दिशा सकारात्मक ऊर्जा देती है और काम बनने की संभावना को बढ़ा देती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही नियमों के बारे में।