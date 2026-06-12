Vastu Shastra: शादीशुदा महिलाएं ड्रेसिंग टेबल पर ना रखें ये 7 चीजें, ज्यादातर लोग करते हैं 5वीं गलती

पुराने बिल्स

कई बार सुविधा के चक्कर में लोग ड्रेसिंग टेबल पर ही बिल वैगरह रख देते हैं और वास्तु के हिसाब से ये आदत बिल्कुल भी सही नहीं है। मान्यता है कि इससे तनाव बढ़ता है और फिर उलझने कम होने का नाम नहीं लेती हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।