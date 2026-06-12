Vastu Shastra: शादीशुदा महिलाएं ड्रेसिंग टेबल पर ना रखें ये 7 चीजें, ज्यादातर लोग करते हैं 5वीं गलती

वास्तु शास्त्र के अनुसार ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई कुछ चीजें हमारे साथ-साथ घर की एनर्जी को भी बुरी तरह से प्रभावित कर सकती हैं। खासकर कि शादीशुदा महिलाओं को इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं कि आखिर किन चीजों को यहां रखने से परहेज करना चाहिए।
कुछ परफ्यूम की बोतल बेहद ही खूबसूरत होती हैं लेकिन खत्म हो जाने के बाद इसे हटा देने में ही भलाई है। वास्तु मान्यता है कि बेकार चीजें और खाली पड़ी बोतलें रुकावट ले आती हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटी हुई कंघी को रखना या फिर उसका इस्तेमाल करना सही नहीं होता है। इसे ड्रेसिंग टेबल पर रखने की भूल ना करें। मान्यता है है कि इस वजह जिंदगी में छोटी-छोटी दिक्कतें लगी रहेंगी।
वास्तु के अनुसार ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कभी भी टूटा हुआ गहना नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा टूटे हुए एक्सेसरीज को भी यहां ना रखें। इससे घर की पॉजिटिव एनर्जी बुरी तरह से प्रभावित होती है।
वास्तु शास्त्र में टूटा हुआ शीशा बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपने टूटे हुए शीशे या पॉकेट मिरर को ड्रेसिंग टेबल के आसपास रखा है तो उसे हटा दें क्योंकि ये नेगेटिविटी को बढ़ावा देते हैं।
ये गलती लगभग कई लोग करते हैं। पुराने या फिर खराब हो चुके मेकअप के प्रोडक्ट्स को लोग कई दिनों तक ऐसे ही रख लेते हैं। हालांकि वास्तु में इसे सही नहीं माना जाता है। ड्रेसिंग टेबल में इसे रखने से बचें क्योंकि खराब हुई चीजें घर में नेगेटिविटी को बढ़ावा देती हैं।
ड्रेसिंग टेबल पर अक्सर लोग फूल वगैरह रखते हैं। अगर आप भी ऐसा ही करती हैं तो कोशिश करें सूखते ही इन्हें हटा दें। सूखे हुए फूल वास्तु में रुकी हुई एनर्जी का प्रतीक माने जाते हैं जोकि हमारे लिए सही नहीं है।
कई बार सुविधा के चक्कर में लोग ड्रेसिंग टेबल पर ही बिल वैगरह रख देते हैं और वास्तु के हिसाब से ये आदत बिल्कुल भी सही नहीं है। मान्यता है कि इससे तनाव बढ़ता है और फिर उलझने कम होने का नाम नहीं लेती हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।