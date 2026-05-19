Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Vastu Tips: गेंदे के पौधे के पास नहीं फटकते सांप? इस दिशा में लगाते ही घर में आने लगती है सुख-समृद्धि

Marigold Plant Vastu Tips: घर की सही दिशा में लगाया गया गेंदे का पौधा वास्तु में बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे सुख-समृद्धि आती है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आसपास सांप आने की संभावना भी कम होती है।

Garima SinghMay 19, 2026 02:53 pm IST
1/8

गेंदे के पौधे का वास्तु में महत्व

वास्तु शास्त्र में गेंदे के पौधे को घर में खुशहाली और अच्छी एनर्जी लाने वाला माना जाता है। इसके चमकीले और पीले-नारंगी फूल घर को सुंदर और पॉजिटिव बनाते हैं। अगर इसे पौधे को सही दिशा में लगाया जाए तो ये और फलदायी हो सकता है। इस फूल को गुरु यानी जूपिटर ग्रह से भी जोड़कर देखा जाता है। प्लस प्वाइंट ये है कि इस पौधे को लेकर मान्यता है कि इसके आसपास सांप नहीं फटकते हैं।

2/8

पूजा में गेंदे का फूल क्यों?

गेंदा का फूल पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। लोग इसे भगवान को चढ़ाते हैं क्योंकि इससे घर में अच्छी एनर्जी आने की मान्यता है और इसे सुख-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है।

3/8

इस दिशा में लगाएं गेंदे का पौधा

वास्तु शास्त्र के हिसाब से गेंदा के पौधे को अगर सही दिशा में लगाया जाए तो ये घर में सुख-समृद्धि ला सकता है। नियम के हिसाब से इसे हमेशा घर की पूर्व या उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए।

4/8

घर में ना रखें गेंदे के सूखे फूल

अगर गेंदे के फूल सूख जाएं तो उन्हें घर से जल्दी हटा देना चाहिए। वास्तु शास्त्र में सूखे फूल घर में उदासी और भारीपन बढ़ाने वाले माने जाते हैं।

5/8

गेंदा का फूल और सांप का कनेक्शन

मान्यता है कि गेंदा की तेज खुशबू सांप और कीड़ों को दूर रखने में मदद करती है। इसलिए इसे आंगन या बगीचे में लगाया जाता है।

6/8

गेंदे का तोरण होता है शुभ

त्योहार और शुभ कामों में लोग दरवाजे पर गेंदा की माला यानी तोरण लगाते हैं। वास्तु शास्त्र की दुनिया में माना जाता है कि इससे बुरी नजर और निगेटिविटी दूर रहती है।

7/8

गेंदा का फूल देता है खुशियों की चाबी

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में खिला हुआ गेंदा का फूल खुशहाली और पॉजिटिव माहौल का निशान माना जाता है। इसकी देखभाल करने से घर और भी अच्छा लगता है।

8/8

यहां ना रखें गेंदे का पौधा

गेंदा का पौधा अंधेरी और गंदी जगह पर नहीं रखना चाहिए। साफ और खुली जगह पर रखने से पौधा भी अच्छा रहता है और घर भी सुंदर लगता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Vastu Tips Vastu Shastra
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणVastu Tips: गेंदे के पौधे के पास नहीं फटकते सांप? इस दिशा में लगाते ही घर में आने लगती है सुख-समृद्धि