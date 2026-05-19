Vastu Tips: गेंदे के पौधे के पास नहीं फटकते सांप? इस दिशा में लगाते ही घर में आने लगती है सुख-समृद्धि

गेंदे के पौधे का वास्तु में महत्व

वास्तु शास्त्र में गेंदे के पौधे को घर में खुशहाली और अच्छी एनर्जी लाने वाला माना जाता है। इसके चमकीले और पीले-नारंगी फूल घर को सुंदर और पॉजिटिव बनाते हैं। अगर इसे पौधे को सही दिशा में लगाया जाए तो ये और फलदायी हो सकता है। इस फूल को गुरु यानी जूपिटर ग्रह से भी जोड़कर देखा जाता है। प्लस प्वाइंट ये है कि इस पौधे को लेकर मान्यता है कि इसके आसपास सांप नहीं फटकते हैं।