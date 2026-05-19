Vastu Tips: गेंदे के पौधे के पास नहीं फटकते सांप? इस दिशा में लगाते ही घर में आने लगती है सुख-समृद्धि

वास्तु शास्त्र में गेंदे के पौधे को घर में खुशहाली और अच्छी एनर्जी लाने वाला माना जाता है। इसके चमकीले और पीले-नारंगी फूल घर को सुंदर और पॉजिटिव बनाते हैं। अगर इसे पौधे को सही दिशा में लगाया जाए तो ये और फलदायी हो सकता है। इस फूल को गुरु यानी जूपिटर ग्रह से भी जोड़कर देखा जाता है। प्लस प्वाइंट ये है कि इस पौधे को लेकर मान्यता है कि इसके आसपास सांप नहीं फटकते हैं।
गेंदा का फूल पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। लोग इसे भगवान को चढ़ाते हैं क्योंकि इससे घर में अच्छी एनर्जी आने की मान्यता है और इसे सुख-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है।
वास्तु शास्त्र के हिसाब से गेंदा के पौधे को अगर सही दिशा में लगाया जाए तो ये घर में सुख-समृद्धि ला सकता है। नियम के हिसाब से इसे हमेशा घर की पूर्व या उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए।
अगर गेंदे के फूल सूख जाएं तो उन्हें घर से जल्दी हटा देना चाहिए। वास्तु शास्त्र में सूखे फूल घर में उदासी और भारीपन बढ़ाने वाले माने जाते हैं।
मान्यता है कि गेंदा की तेज खुशबू सांप और कीड़ों को दूर रखने में मदद करती है। इसलिए इसे आंगन या बगीचे में लगाया जाता है।
त्योहार और शुभ कामों में लोग दरवाजे पर गेंदा की माला यानी तोरण लगाते हैं। वास्तु शास्त्र की दुनिया में माना जाता है कि इससे बुरी नजर और निगेटिविटी दूर रहती है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में खिला हुआ गेंदा का फूल खुशहाली और पॉजिटिव माहौल का निशान माना जाता है। इसकी देखभाल करने से घर और भी अच्छा लगता है।
गेंदा का पौधा अंधेरी और गंदी जगह पर नहीं रखना चाहिए। साफ और खुली जगह पर रखने से पौधा भी अच्छा रहता है और घर भी सुंदर लगता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।