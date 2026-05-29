Vastu Tips: मुख्य द्वार के पास आप भी रखते हैं शू रैक? हो सकते हैं ये 3 नुकसान, जानें रखने की सही दिशा और तरीका

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार अच्छी और बुरी एनर्जी का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऐसे में यहां की एनर्जी हमेशा इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि कोई भी बुरी नजर घर के अंदर ना आए। आम तौर पर कई लोग मुख्य द्वार के पास ही शू रैक रखते हैं जोकि गलत तरीका है आइए जानते हैं कि ये किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकता है और इसे रखने की सही जगह और दिशा क्या है?
अगर मुख्य द्वार के पास जूते-चप्पल रखे जाते हैं तो ऐसे में वहां पर नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। इस वजह से घर में पॉजिटिव एनर्जी के आगमन में बाधा पड़ती है। मुख्य द्वार पर रखा शू रैक घर की अच्छी एनर्जी का संतुलन बिगाड़ता है।
मुख्य द्वार पर रखा हुआ शू रैक घर में तनाव की स्थिति ला सकता है। ऐसी स्थिति में घरवालों के बीच छोटी-छोटी बात पर बहस होगी। ऐसे ही धीरे-धीरे घर की सुख शांति खत्म होने लगेगी।
वास्तु मान्यता है कि मुख्य द्वार के पास शू रैक रखने से मां लक्ष्मी निराश हो सकती हैं। इससे पैसों से जुड़ी दिक्कत शुरू होने लगेगी। फालतू के खर्चे बढ़ेंगे और धनलाभ होना बंद हो जाएगा।
अगर स्पेस की दिक्कत की वजह से आपको मुख्य द्वार पर ही शू रैक रखना पड़ रहा है तो आप कोशिश करें वो ढका हुआ हो। साथ ही इसकी सफाई भी नियमित रूप से होती रहे।
मुख्य द्वार पर शू रैक रखना आपकी मजबूरी है तो दिशा का चुनाव करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार आप शू रैक को मुख्य द्वार के दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा में रखें।
वास्तु शास्त्र से अनुसार मुख्य द्वार साफ-सुथरा होना बहुत जरूरी है। यहां पर आप पौधे, सही तरीके से बना हुआ नेम प्लेट और पॉजिटिव वाइब देने वाली चीजें जैसे विंड चाइम, पानी से भरा बाउल रख सकते है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।