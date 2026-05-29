Vastu Tips: मुख्य द्वार के पास आप भी रखते हैं शू रैक? हो सकते हैं ये 3 नुकसान, जानें रखने की सही दिशा और तरीका

मुख्य द्वार के पास शू रैक रखना गलत

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार अच्छी और बुरी एनर्जी का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऐसे में यहां की एनर्जी हमेशा इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि कोई भी बुरी नजर घर के अंदर ना आए। आम तौर पर कई लोग मुख्य द्वार के पास ही शू रैक रखते हैं जोकि गलत तरीका है आइए जानते हैं कि ये किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकता है और इसे रखने की सही जगह और दिशा क्या है?