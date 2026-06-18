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Vastu Shastra: आवाज कर रहा है मुख्यद्वार का दरवाजा? खतरे का है संकेत, ऐसे करें बचाव

क्या आपके घर का मुख्य दरवाजा खोलते या बंद करते समय आवाज करता है? वास्तु शास्त्र के अनुसार इसके कई संकेत भी होते हैं तो ऐसे में इसे नजरअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।

Garima SinghJun 18, 2026 03:25 pm IST
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आपके भी दरवाजे करते हैं आवाज?

वास्तु शास्त्र में दरवाजे या फिर मुख्यद्वार को घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऐसे में यहां पर होने वाली छोटी से भी छोटी चीज हमारे पूरे घर की एनर्जी को प्रभावित करती है। जानिए क्यों चरमराते या फिर आवाज करते हुए दरवाजे घर के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं?

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क्या मिलता है संकेत?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार बार-बार आवाज करने वाले दरवाजे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने का संकेत माने जाते हैं। इसलिए इस समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

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भंग हो सकती है घर की शांति

वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर मुख्यद्वार का दरवाजा आवाज करें तो हो सकता है कि आने वाले समय में घर की शांति भंग हो। ऐसे में लोग बैचेनी सी महसूस कर सकते हैं। कोशिश करें कि समय रहते इसे ठीक करवा लिया जाए।

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कलह की संभावना

वास्तु मान्यता है कि आवाज करते हुए दरवाजे ये भी संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में तनाव की स्थिति बन सकती है और घरवालों के बीच आपस में ही काफी कहासुनी भी हो सकती है।

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काम में आएंगी रुकावटें

ऐसी भी मान्यता है कि अगर दरवाजे लगातार आवाज करें तो इससे घर की पॉजिटिव एनर्जी पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बनते-बनते काम भी अटक सकते हैं।

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ऐसे दूर करें ये दिक्कत

अगर आपके घर के दरवाजों की हालत ऐसी ही है तो इसे खुद भी ठीक कर लें। दरवाजे के कब्जे में अगर जंग लग जाता है या ढीलापन आ जाता है तो ऐसा ही होता है। आप बस कब्जों के पास हल्का तेल लगा दें। थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दें। अगर संभव ना हो तो जल्दी मरम्मत करवाएं।

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मानें वास्तु की सलाह

वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के दरवाजों को आप हमेशा साफ रखें। कोशिश करें कि ये हमेशा सही स्थिति में हो। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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