Vastu Shastra: आवाज कर रहा है मुख्यद्वार का दरवाजा? खतरे का है संकेत, ऐसे करें बचाव

ऐसे दूर करें ये दिक्कत

अगर आपके घर के दरवाजों की हालत ऐसी ही है तो इसे खुद भी ठीक कर लें। दरवाजे के कब्जे में अगर जंग लग जाता है या ढीलापन आ जाता है तो ऐसा ही होता है। आप बस कब्जों के पास हल्का तेल लगा दें। थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दें। अगर संभव ना हो तो जल्दी मरम्मत करवाएं।