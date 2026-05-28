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Vastu Tips: घर में कमल के फूल की पेंटिंग क्यों लगाते हैं? जानिए इसके फायदे और लगाने की सही दिशा

Lotus Painting Vastu Benefits: वास्तु के अनुसार घर में कमल की पेंटिंग लगाने से कई फायदे मिलते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इसे किस दिशा में और किस जगह पर लगाना शुभ माना जाता है?

Garima SinghMay 28, 2026 05:56 pm IST
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कमल की पेंटिंग लगाने के फायदे

वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी पेंटिंग्स का जिक्र किया गया है जो घर में सुख-शांति और पॉजिटिव एनर्जी ले आते हैं। ना सिर्फ ये घर की शोभा बढ़ाते हैं बल्कि इनकी मौजूदगी से घर का माहौल भी अच्छा होता है। आज जानेंगे हाई डिमांड लोटस पेंटिंग से जुडे़ फायदे और इसे सही दिशा में लगाए जाने के बारे में।

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मां लक्ष्मी से जुड़ा है कनेक्शन

कमल का फूल मां लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है। धार्मिक तस्वीरों और मूर्तियों में भी मां लक्ष्मी अक्सर कमल के फूल पर बैठी दिखाई देती हैं। ऐसे में मान्यता है कि कमल के फूल वाली पेंटिंग घर में बरकत के साथ-साथ पॉजिटिविटी ले आती है।

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पेंटिंग की सही दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर कमल की पेंटिंग को सही दिशा में लगाया जाएगा तभी ये शुभ फल देता है। नियम के अनुसार इसे घर की उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण में लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार ये घर का सबसे शुद्ध कोना होता है।

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इन जगहों पर लगाएं लोटस पेंटिंग

अब जान लेते हैं कि आखिर इस पेंटिंग को किस कमरे में लगाया जाए? वास्तु शास्त्र के नियम के हिसाब से इस पेंटिंग को अगर पूजा घर के आसपास लगाया जाए तो काफी शुभ होगा। वहीं लिविंग रूम और मुख्य द्वार पर भी इसे लगाना शुभ होता है।

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बेडरूम में कमल की पेंटिंग

अगर आपके घर में अक्सर तनाव की स्थिति बनती है या फिर माहौल काफी नेगेटिव होता है तो कमल की पेंटिंग को बेडरूम में लगाकर देखिए। मान्यता है कि यहां पेंटिंग लगाने से मन शांत रहता है और आसपास पॉजिटिव वाइब्स महसूस होती हैं।

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घर में ना लगाएं ऐसे कमल की पेंटिंग

अगर आप घर में कमल पेंटिंग लगाने की सोच रहे हैं तो ध्यान में रखें कि कभी भी सूखे, टूटे या फिर मुरझाए कमल की पेंटिंग घर ना लाएं। अगर ऐसी पेंटिंग घर में लगाई जाए तो नेगेटिविटी बढ़ने लगती है।

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तरक्की का है प्रतीक

वास्तु शास्त्र की मान्यता के अनुसार घर में कमल की पेंटिंग लगाने से एनर्जी तो अच्छी होती ही है। साथ में जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी मोटिवेशन मिलता है। बस शर्त इतनी है कि कमल की पेंटिंग इतनी सुंदर हो कि उसे देखने भर से मन खुश हो जाए।

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घर में ना लगाएं ऐसी पेंटिंग

वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर में कभी भी डूबते हुए जहाज, बंजर जमीन, डूबते सूरज और रोते हुए आदमी की पेंटिंग या फोटो नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि ये जिंदगी में नेगेटिविटी लाते हैं और इससे हर काम में बाधा आती है।

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घर के लिए लकी वास्तु की पेंटिंग

वास्तु के अनुसार कुछ पेंटिंग घर में पॉजिटिविटी और बरकत ले आते हैं। उगते सूरज से लेकर दौड़ते हुए 7 घोड़े, राधा-कृष्ण और बहते झरने की पेंटिग घर में हमेशा पॉजिटिविटी ले आते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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