Vastu Tips: घर में कमल के फूल की पेंटिंग क्यों लगाते हैं? जानिए इसके फायदे और लगाने की सही दिशा

घर के लिए लकी वास्तु की पेंटिंग

वास्तु के अनुसार कुछ पेंटिंग घर में पॉजिटिविटी और बरकत ले आते हैं। उगते सूरज से लेकर दौड़ते हुए 7 घोड़े, राधा-कृष्ण और बहते झरने की पेंटिग घर में हमेशा पॉजिटिविटी ले आते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।