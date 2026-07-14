Vastu Tips: रात में सोने से पहले किचन के सिंक में छोड़ते हैं जूठे बर्तन? लगेगा वास्तु दोष

रात में बर्तन ना धो पाएं तो करें ये काम

अगर आपके लिए संभव नहीं है कि रात में सारे बर्तन धो लिए जाएं तो उपाय के तौर पर आप कम से कम इतना कर दें कि सारे बर्तन खंगाल दें। ऐसे में सिंक काफी हद तक साफ रहेगा। सुबह उठते ही सबसे पहले इन्हें साफ कर लें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।