Vastu Tips: रात में सोने से पहले किचन के सिंक में छोड़ते हैं जूठे बर्तन? लगेगा वास्तु दोष

अगर आपके लिए संभव नहीं है कि रात में सारे बर्तन धो लिए जाएं तो उपाय के तौर पर आप कम से कम इतना कर दें कि सारे बर्तन खंगाल दें। ऐसे में सिंक काफी हद तक साफ रहेगा। सुबह उठते ही सबसे पहले इन्हें साफ कर लें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि गंदा किचन और सिंक में पड़े जूठे बर्तन घर में नेगेटिविटी को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में घर का माहौल बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है।
वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार रातभर किचन के सिंक में झूठे बर्तन छोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। वास्तु मान्यता है कि इससे घर की पॉजिटिव एनर्जी काफी हद तक प्रभावित होती है। जानिए इसके क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं?
किचन की साफ-सफाई का सीधा असर घर की पॉजिटिव एनर्जी पर भी पड़ता है। ऐसे में सिंक गंदा छोड़ने से बने-बनाए काम में भी रुकावट आ सकती है।
वास्तु मान्यता है कि किचन का सीधा-सीधा संबंध मां अन्नपूर्णा से होता है। ऐसे में जब भी रात को गंदे बर्तन सिंक में छोड़े जाते हैं तो इससे घर की सुख-समृद्धि पर बुरा असर होता है। इसी वजह से रात में सिंक में कभी भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए।
वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर के लोग छोटी-छोटी बात पर बहसबाजी कर सकते हैं जिससे तनाव की स्थिति बनेगी। इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा।